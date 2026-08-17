拜魯特AI版本華格納 遭觀眾狂噓

文/MUZIK

2026年是《指環》（Der Ring des Nibelungen）問世150週年，拜魯特音樂節（Bayreuth Festival）選擇在今年的演出中將人工智慧（AI）融入舞臺，以資紀念。

該舞臺製作題為《10010110》，即將十進位數字150轉為二進位。其宗旨在于呈現這套歌劇鉅作的完整歷史，涵蓋了許多不同的製作與舞臺版本。

整場演出中，大部分歌手幾乎全程保持原地不動，而AI生成的舞臺效果則在兩面巨大的螢幕上播放。大約十二種不同的AI模型將各式圖像相互融合，為歌劇構築起視覺背景，其基礎素材出自歷來15個《指環》製作版本的約1000張圖像。該概念由策展人Marcus Lobbes與Nils Corte以及戲劇構作（Dramaturg）Andri Hardmeier共同開發。他們將此項目定位為一項實驗，並特別指出這並非傳統意義上的「舞臺導演作品」。

Hardmeier解釋：「在長達150年的每一年裡，我們都從人工智慧那裡獲得一個答案——看它認為拜魯特的觀眾會把什麼視為當年或當夏的核心政治議題……我希望人們能帶著某種開放的心態，發現一些有趣的關聯，並看到其他人可能沒看到的視角」，他補充道，「我希望大家走出劇院時帶著一種很有建設性的『困惑』——不是那種『這到底在演啥』的困惑，而更像是『嘿，這挺有意思的』那種感覺。」

據美聯社（AP News）報導，現場歡呼聲中夾雜著給予製作團隊的噓聲與哨音——觀眾仍給予歌手和樂手肯定，特別是獻給指揮提勒曼（Christian Thielemann）的掌聲格外熱烈——不過在拜魯特音樂節的歷史上，新製作在首演時遭噓其實早已是屢見不鮮的傳統。

《Classic FM》報導稱，樂評人Mark Berry將這場盛會描述為：「這是我經歷過最實至名歸的噓聲，因為這簡直是我看過所有作品裡最爛的一場製作。願全能的主保佑我們所有人，再也不要碰到Marcus Lobbes和他那所謂的『AI 策展』了。」

與此同時，《金融時報》（Financial Times）則將整場災難形容為「一場臭長無比的投影片簡報（PPT）」。

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