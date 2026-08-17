親子同「樂」父親節！MUZIKids兒童古典音樂節✕江老師快閃LaLaport南港

文/MUZIK

8月8日下午兩點半的LaLaport南港，在父親節人潮洶湧的一樓西三口內，突然傳出了小提琴、大提琴與鋼琴的美妙琴音，還有人氣Youtuber江老師招牌爽朗的笑聲，原來是MUZIKids兒童古典音樂節首次與LaLaport南港合作快閃活動，讓江老師與親子觀眾搶先分享今年她策劃的節目「關於練琴可以獲得寶藏那件事」，並且邀請本場音樂會的演員吳言凜亮相，暢談他這次即將「邊彈琴邊演戲」的挑戰過程，還有由鄭子愛、林秉陞與陳宥文三位音樂家組成的離譜樂團，一同與超過100名的觀眾享受純正的古典音樂現場演出，帶給在場的親子們一個充滿動聽旋律的難忘父親節！

在快閃活動開始之前，早有許多親子觀眾已經耳聞江老師即將到來，趕緊前往MUZIKids兒童古典音樂節的打卡裝置前集合──這個裝置是今年音樂節與LaLaport南港的獨家合作，以「音樂列車」的概念，帶領小朋友們發現古典樂的美好，並且有MUZIKids的招牌吉祥物「小提咚」登場，透過可愛的樂器造型，拉近大家與音樂之間的距離。在8月8日的下午，打卡裝置前特別架設了平台鋼琴，也預告了接下來會有現場琴音陪伴現場的觀眾。

為了能讓更多觀眾能看到精采的表演，MUZIKids特別準備了「地墊區」，讓有7歲以下孩童的家庭先行進入等待，也讓後面區域的觀眾可以有更良好的視線，而早在活動開始前的10分鐘，地墊區就已坐滿了人潮，也展現大家對於現場演出的積極嚮往。在眾人引頸期盼下，主持人KIKI姐姐登場，與小朋友們進行互動搶答，並且歡迎離譜樂團的音樂家登場，在鋼琴、小提琴與大提琴的三重奏配合下，演出包括奧芬巴哈《天堂與地獄》序曲、蒙提《查爾達斯》舞曲以及普契尼《親愛的爸爸》詠嘆調等經典樂章，美妙的古典樂旋律，也逐漸吸引經過的人們佇足欣賞，給父親節前往LaLaport南港聚會的民眾，一個最動聽的驚喜！

在精采演出後，KIKI姐姐歡迎江老師登場，並且與江老師暢談了這次即將在MUZIKids兒童古典音樂節的演出「關於練琴可以獲得寶藏那件事」，江老師表示這場製作靈感來自於自己與兒子「芒果」之間對於練琴的攻防拉扯，身兼鋼琴老師與母親的身分，雖然知道練習很辛苦，但也知道最後的成果是極為豐碩的，目的是希望孩子能永遠擁有「音樂」成為陪伴他一輩子的寶藏──話語至此，江老師甚至一度哽咽，可見此作品與她人生經驗的緊密關係！KIKI姐姐這時也趕緊邀請這次會一同演出的演員吳言凜登場，他飾演的角色名字叫「忙狗」，江老師表示吳言凜其實演出的就是想像自己兒子「芒果」的長大成人版：「我覺得他變成上班族後，可能會『忙』得像條『狗』，所以綽號就從『芒果』變成了『忙狗』！」吳言凜則表示自己接到這份演出邀約時，既開心又緊張：「雖然小時候有學過鋼琴，但要認真在舞台上演奏，這應該是第一次。」江老師也打趣地說道，排練面對「忙狗」時，還真的會不小心「媽媽上身」：「我都會很不客氣地跟他說『彈錯了！再來一次！』，然後驚覺怎麼跟我在教兒子的語氣一模一樣！」

在江老師的「特訓」下，吳言凜與江老師及離譜樂團的成員，一起演出家喻戶曉的名曲：帕海貝爾《卡農》，之後江老師更加碼獨奏Jon Schmidt的《All of Me》一曲，獻給在場的親子觀眾們，最後在溫馨可愛的大合照中，結束了本次MUZIKids兒童古典音樂節在LaLaport南港的快閃音樂會，觀眾們更可以在會後活動裡獲得春風衛生紙提供的乖乖聯名衛生紙，還有公視+的環保鉛筆，給予百餘名觀眾滿載而歸的歡樂父親節，也期待大家能在中秋節假期（9/25～27）一同來到台灣戲曲中心參與MUZIKids兒童古典音樂節，創造更多珍貴的佳節回憶！

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