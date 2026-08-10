薩爾斯堡莫札特270週年誕辰展 開展幾小時就被偷了兩尊

文/MUZIK

莫札特誕生270週年，造訪這位作曲家故鄉薩爾斯堡的遊客們，現在能看到迷你版的莫札特還有他的狗——不過，想看的人動作最好快一點。

莫札特基金會（Mozarteum Foundation）日前揭幕了300尊高僅約 50 公分的金黃色莫札特小雕像。設計它們的德國概念藝術家Ottmar Hörl接受美聯社訪問時說：「我不想再造一座莫札特的紀念碑了，這種東西已經夠多了。我想展示的是他身為『人』的一面——儘管是個天才，他本質上也是個普通人。」

為了給這些雕像增添一點人情味，他寒讓這位作曲家帶上了他最愛的狗「賓波」（Pimperl）——眾所皆知，莫札特和家人過去經常帶著他們的狗，在住處旁邊的米拉貝爾花園（Mirabell Garden）裡漫步散心——這些迷你莫札特不僅佔領了花園，也出沒於莫札特的故居以及數個展亭中。

藝術家總共製作了 400 尊雕像，但目前僅展出 300 尊，其餘的則留作備用、以防被偷，莫札特基金會的Linus Klumpner說：「才剛開放沒幾個小時，就已經有兩尊被偷走了……不過，這些雕像的初衷本來就是為了吸引更廣泛的遊客，並讓他們對莫札特的音樂上癮。你來到這裡，或許會看到地平線上那些小金頭在陽光下閃閃發光，然後大家就會產生好奇心，接著就會啟動一個非常符合我們利益的過程——那就是讓新的人群開始接觸莫札特。」

對Hörl來說，作品被偷早已不是什麼新鮮事。先前在德國拜魯特的一場裝置藝術展中，一整排的華格納雕像10天內就被偷得一乾二淨：「這就是公共空間的本質。這意味著當你作為一名藝術家在公共空間創作時，你就不能去抱怨那裡發生的事，從破壞到偷竊都有可能發生，事情就是這樣。」

Hörl以高分子聚合物（塑膠）製作的雕塑而聞名。2010年，他在雅典展出了一萬隻塑膠貓頭鷹；而在韓國大邱美術館的「致敬杜勒」展覽中，則展示了杜勒（Albrecht Dürer）名畫中野兔的大型塑膠複製品。

這些莫札特雕像預計將展出至8月30日——不過如果想擁有一尊、但又不想偷的話，可以花 100 歐元買啦。

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