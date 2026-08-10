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喬治亞首都從未啟用的音樂廳將被拆除

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

位於喬治亞首都底比里斯、由義大利知名建築事務所Studio Fuksas設計、至今未曾啟用的里客音樂廳（Rike Concert Hall），在竣工不到15年後，即將面臨拆除命運。

底比里斯市政府建築部門已核發許可，允許該音樂廳的業主拆除這座建築。根據喬治亞媒體報導，業主必須在12月25日前完成拆除工作。

這座備受矚目的管狀音樂廳建築於2012年大致完工，但隨後便因當年的政黨輪替遭到棄置，而在市中心的里客公園空放了十多年，從未投入營運。在關閉十年後，該建築於2022年出售給一家地產開發商，隨後又於2025年轉手給現任業主Makro Constructions。

底比里斯市長Kakha Kaladze在解釋這項決定時，將該建築形容為「垃圾場」，且「狀況極度惡劣」。

據喬治亞新聞媒體《Inter Press News》報導，Kaladze表示：「這是私人財產，是一座完全沒有功能可言的建築。甚至可以說是個狀況非常糟糕的垃圾場。」

他補充道：「這座建築在功能上缺乏合理性，因此私人業主做出了拆除它的決定。」

雖然目前尚未公布該地塊的新規劃，但先前即有在此興建飯店的傳言。

Kaladze說明：「我們與文化委員會共同授權業主進行拆除工作，接下來我們將等待業主向市政府提交的新計畫，並討論後續開發……目前尚未提出任何方案或計畫。一旦提出，我們就會向公眾公布。這是一個非常重要的地點，因此新計畫必須與周邊環境相協調。」

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