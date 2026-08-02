巴黎加尼葉歌劇院整修工程延宕

文/MUZIK

據《Le Figaro》報導，巴黎歷史悠久的加尼葉歌劇院（Palais Garnier）進行翻修工程時發現了鉛，此事讓「原本緊湊的場館關閉時程與預算規劃陷入混亂」。

原定為期兩年的修復工作，現預計將延長至五年，而針對最佳鉛汙染清除方法的評估將於今年夏季進行。該報導稱：「場館關閉的持續時間將取決於選擇何種方案，並將於今年秋季決定。在排除任何不愉快意外的情況下，管理層已經可以宣布，該工程將至少從2027年延展至 2032 年，這導致巴黎歌劇院必須在該期間內提供場外演出計畫。」

巴黎歌劇院藝術總監Alexander Neef春季時曾告訴《Le Figaro》，他將此前預計的停頓視為「暫歇」而非「關閉」，並計畫在加尼葉歌劇院與較現代化的巴士底歌劇院（Opéra Bastille）這兩座場館中，維持其中一座開放，同時對另一座進行修復，反之亦然。

Neef當時說道：「我們之所以先在加尼葉開始工程，是因為就收入與營運而言，它的關閉所帶來的影響將遠小於巴士底歌劇院。如果我在加尼葉舞臺無法完美運作的情況下關閉巴士底，我就是在冒險。」

如果加尼葉歌劇院於2027年至2032年間關閉，那麼巴士底歌劇院的翻修工程將於2033–34樂季期間開始。但目前的計畫與預算都處於變動中。（《Le Figaro》指出，該工程的總成本原先預估為 6.7 億歐元）

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