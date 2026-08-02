波士頓交響樂團禁止觀眾聲援尼爾森斯

文/MUZIK

針對波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）日前拒絕與現任音樂總監尼爾森斯續約，該團長期資深贊助人George Whiting與Quinn MacKenzie成立了「StandWithAndris.org」網站，並發起「紅花運動」（Red Flower Campaign），鼓勵前往BSO音樂會的觀眾佩戴紅花，透過視覺表達對尼爾森斯的支持。

在交響樂廳（Symphony Hall）、卡內基廳（Carnegie Hall）以及費爾蒙柯普利廣場飯店（Fairmont Copley Plaza Hotel）的捐款人活動場外，目前發出的紅花已經超過兩千朵。

但是《Boston Globe》最近的一篇報導卻指出，波士頓交響樂團工作人員已採取措施，將任何被抓到在音樂廳內發放紅花的贊助人驅逐出場。 報導稱，團方工作人員接獲指示，須先告知發放花朵者不得分發紅花，隨後通報公共安全人員。若該名觀眾隨後再度被抓到發放花朵，將會收到正式警告，並在「被認為有必要時」要求其離場。

該團營運資深副總裁P. Eric Krauss則表示，近期一名BSO的引導員在「僅僅履行職責並執行一項長期規定時」，遭遇了來自一名贊助人的「攻擊性行為」。

爭議中的該名贊助人，是在該團演奏長達37年、現已退休的低音管演奏家Richard Ranti，據其表示，當時有另一位觀眾主動向他索取花朵，當他把花遞過去時，引導員立刻告訴他不得分發花朵：「這項規定非常荒謬，他們是在懲罰熱愛樂團的人。這看起來可不是個培養觀眾的好方法。」

「我愛壇格塢（Tanglewood）勝過這星球上的任何地方。我是說真的。我想被安葬在那裡。現在發生的事真的讓人非常心碎。」

當地一家餐廳的老闆Michael Marcus說：「這種沉悶與哀傷讓我內心無比痛楚」，他也是參與發放紅花的在地小企業主之一，「所有人都是真誠的好人，他們都希望樂團能好。對我而言，這就是這朵紅花的意義。」

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