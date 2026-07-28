魏瑪將立新碑 紀念李斯特營救華格納

文/MUZIK

德國李斯特協會（Deutsche Liszt-Gesellschaft）宣佈，計畫委託建造一座全新紀念碑，展現李斯特與華格納（Richard Wagner）之間的友誼。

1849 年，華格納因參與「五月起義」遭到當局通緝，被迫從德勒斯登逃亡。當時是李斯特協助他躲藏並逃離國境，這場義舉最終救了華格納一命。

這座高達四公尺的雕像，將聳立於魏瑪舊堡（Altenburg City Palace）外的草坪上——那裡正是李斯特當年生活與創作的故居。

在 1860 年的一封書信中，李斯特曾將他們彼此的交情比作歌德（Goethe）與席勒（Schiller）——不過歌德與席勒早已享有共同的紀念地標，現在李斯特協會要讓李斯特與華格納也有一個。

紀念碑預定地日前已舉行揭牌儀式，魏瑪音樂大學的法國號四重奏團還演奏了華格納《唐懷瑟》中的〈朝聖者合唱〉。

「這座計畫中的紀念碑不僅是為了向兩位傑出的作曲家致敬，更是為了表彰相互啟發、文化交流與人際連結的力量」，艾森斯塔特（Eisenstadt）布爾根蘭（ Burgenland ）州博物館館長Margit Fröhlich表示，「對布爾根蘭來說，參與這項計畫是我們對文化遺產、歐洲理想以及李斯特的承諾；他的生平故事至今仍以一種特殊的方式，連結著他的出生地萊丁（Raiding）與魏瑪。」

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