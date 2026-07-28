歐盟加速協議 攜帶樂器搭機規範

文/MUZIK

歐洲現場表演協會（Pearle - Live Performance Europe）與國際音樂家聯合會（FIM）宣布，針對歐洲議會與歐盟理事會在修訂「航空旅客權益法規」時，就航空旅客權益、攜帶樂器搭機時更明確的規範，達成之暫時性協議表示歡迎。

本次對《航空承運人責任法規》的修訂，對巡迴演出的音樂人尤為重要，因為它提供了一個更明確的框架，讓全歐盟航空公司共同遵循。

儘管目前仍未達成最終協議，但這兩個協會自「歐洲現場表演領域社會對話委員會」成立以來，已經共同努力15年，致力提出音樂家攜帶樂器搭機時面臨的問題（包括各大航空公司標準不一且零碎的規定），並為此持續推進聯合倡議。

國際音樂家聯合會秘書長Benoît Machuel表示：「議會與理事會達成妥協後的最終文本，確認了我們自2014年起向議會爭取到的絕大部分進展。它確保了可預測的運輸條件，滿足專業音樂家攜帶樂器搭機移動的需求。這是支持他們在歐洲乃至全球流動邁出的決定性一步。」

歐洲現場表演協會總監Anita Debaere補充道：「我們非常歡迎能夠保障這些依賴國際巡演發展藝術事業的音樂家與藝術家的措施，並讚賞歐盟機構能認識到樂器需要特殊處理方式。我們如今期待，在最終協議達成後，該法規能獲得有效實施，為巡迴音樂家帶來清晰且顯而易見的改善。」

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