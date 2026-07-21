17歲女孩創紀錄 以左手通過英國皇家音樂學院鋼琴八級檢定

文/MUZIK

來自北愛爾蘭安特里姆郡利斯本（Lisburn）、年僅 17 歲的Freya Terris，近期以優異成績（Distinction）通過ABRSM（英國皇家音樂學院聯合委員會）鋼琴八級檢定，締造了全程僅憑「一隻手」過關的紀錄，成為該單位史上第一位以全左手曲目通過鋼琴八級檢定的人。

兩年前，一場長期的傷勢與後續手術，讓Terris的右手無法繼續彈奏鋼琴。曾經熱愛的愛好，在當時看來似乎已變得遙不可及。起初他以為右手的疼痛只是暫時的，在等待康復的期間，便開始與老師一同探索專為左手創作的音樂領域。

「我的左手原本就能彈奏，但完全不到現在這種程度」，Terris解釋道，「我算是誤打誤撞走進了這個領域，並在無意間建立了那種技巧。」

但就在右手手術幾週後，Terris意識到自己或許再也無法用雙手彈琴了。由於尚未考取已經準備了兩年的八級檢定而感到挫折，他主動聯繫了ABRSM，詢問是否能在調整考試曲目的情況下報考。在討論過多種方案後，考評委員會寄給他一份清單，裡面全都是專為左手創作的曲目。

Terris憶道：「他們非常鼓勵我，對這件事的態度很開放，而且跟我一樣感到興奮。」

Terris自稱是個「固執的人」，為考過八級投入了大量的努力：「在某個階段，我的內心充滿了挫折感，畢竟我彈奏這些音樂只是因為我無法彈奏我想彈的、或是過去習慣彈奏的曲目。那真的很艱難。」

在受傷後的兩年間，曾有幾次不得不暫停課程，讓自己能有喘息空間，重新找回對鋼琴的熱愛：「我覺得那是必要的。我們當時形容那種處境，就像是『不斷把自己撞向磚牆』一樣。」

指導他的老師Rory Dowse表示，他們將這次受傷視為尋找創意解決方案的機會，看看能如何突破：「我不希望他覺得『我是唯一經歷這種事的人，我是第一個做這件事的人』。」

在考試後焦急等待成績的那幾個月，Terris表示，得知自己讓親友、老師以及ABRSM的工作人員感到驕傲，讓他非常欣慰——正是那時，ABRSM 告訴他，他的決心為他在歷史上贏得了「一席之地」——「我很高興能向他們證明，他們為了讓我能順利應考投入的努力，透過我的成績得到了回報……我覺得我欠那些一直給予我支持、確保我堅持下去的人一個交代。」

其母Susan表示，女兒的成就在於自己的決心：「他泰然處之，就像對待大多數事情一樣，他決定與老師一起找到解決方案……他是個非常有決心的年輕女孩，推動著自己不斷前進。任何挫折，他都視為讓自己更上一層樓的養分。沒有任何事能阻擋他。」

這位破紀錄的考生，已對檢定系統帶來更廣泛的影響。Dowse提到：當他們最初聯繫考評委員會時，委員會其實已經在考慮為1到5級考試引入單手曲目。他認為，Terris與委員會的合作，向他們展現了在更高階檢定中也存在著同樣的需求：「我們當時並不確定像我這樣一位面對單一狀況的學生是否會被納入考量，所以當他們真的接受時，我們感到既驚喜又感激。」

2026年6月，ABRSM發布了全新的2027–28年教學大綱，在其137年的歷史中，首次針對1到8級考試都引入了專門的單手曲目清單。這意味著，在該委員會營運的93個國家中，單手鋼琴家們現在都能朝著各級認可的檢定目標努力。

Terris坦言：「對我來說，他們做的這些改變意義重大，這真的非常令人興奮，因為這讓其他人也能做到同樣的事。」

Terris計畫在完成利斯本友誼學校（Friends' School）的最後一年學業後，進入大學攻讀音樂。

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