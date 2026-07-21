安東尼．霍普金斯「作曲家出道」 8月下旬發行首張專輯

文／MUZIK

現年88歲的知名影帝安東尼．霍普金斯（Anthony Hopkins）已與 Decca Classics 簽約，計劃8月21日發行他的首張專輯《人生如夢》（Life Is A Dream）。這張專輯收錄了他鑽研長達六十年的作品，首支單曲《Bracken Road》選自霍普金斯的《1947：鋼琴與管弦樂組曲》，已於7月10日搶先面世。

霍普金斯表示：「音樂是我的首要渴望，我的第一個願望；我畢生都在創作音樂……這些樂曲有些陪伴了我數十年，而我發現自己總是不斷地回到它們身邊。」

除了對於和Decca簽約感到榮幸，他也不忘提到演出自己作品的傑出夥伴：愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）、大提琴家Gregorio Nieto、鋼琴家Sergio Tiempo，當然還有擔綱指揮的杜達美（Gustavo Dudamel）：「我向杜達美大師致上最深切的感激與敬意，他的藝術造詣是我這趟音樂旅程中不可或缺的一部分……他以指揮棒優雅的精準度，將每一個音符轉化為深遠且難以磨滅的意義，創造出引領聽眾去感受、去想像某種獨特個人體驗的繪畫式地景。」

霍普金斯1937年生於Port Talbot，的音樂，自幼便開始創作音樂，並在四歲時開始彈奏鋼琴。本作回顧其在威爾斯的成長歲月及其家庭回憶。

首支單曲《Bracken Road》成曲於他1963年在利物浦劇院擔任年輕演員時，靈感源自1940年代在南威爾斯Margam的童年記憶，以及當時圍繞在他家周圍的街道、草地、農田與山脈。

Decca總裁Laura Monks表示：「能邀請偉大的霍普金斯爵士加入Decca Classics，深感榮幸……在倫敦的錄音室裡，親耳見證他那些不可思議的創作在杜達美與愛樂管弦樂團的詮釋下鮮活起來，是一次畢生難忘的體驗，我們很興奮能將這些成果呈現給世界。」

專輯中的另一首曲目《我的祖國》（My Fatherland）持續向威爾斯致敬。他表示，這首曲子是為了「紀念我卑微的出身」，並補充道：「我是我父親的兒子，那個麵包師傅的兒子。」

專輯中的其他作品則取材自他對Port Talbot的回憶、兒時與祖父的往來、最初啟發他想像力的電影院，以及他身邊最親近的人。

安東尼爵士在《沉默的羔羊》中飾演食人殺手漢尼拔Hannibal Lecter，這讓他贏得了1992年奧斯卡最佳男主角獎。 此後，他繼續出演了《沉默的羔羊》續集《人魔》（Hannibal，2001）及其前傳《紅龍》（Red Dragon，2002）。

這位演員在2020年憑藉Florian Zeller執導的電影《父親》（The Father）贏得了第二座奧斯卡獎。

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