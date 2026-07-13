董尼采第手稿現蹤 年末面世慶誕辰

文/MUZIK

今年2月24日，音樂學家William Limonta與地方史學家暨檔案管理員Michele Enrico Poli在編目貝加莫教區音樂藏品的一項計畫中，發現董尼采第（Gaetano Donizetti）先前未曾公開的作品，該作共計四頁，將《詩篇》第 110 篇《Dixit》（即《Dixit Dominus》）的經文譜成了三部男聲無伴奏合唱曲（兩個男高音與一個男低音），並劃分為各個詩節，展現了這位年輕作曲家簡單而有效的風格特徵。

該稿被保存在一批此前從未被研究或編目過的藏品中，內含超過860件物品，其中包括十九世紀初至二十世紀最後幾十年間的手稿與印刷樂譜。董尼采第這部作品推定成曲時間約在1818年至1821年之間——當時他結束了與波隆那馬泰神父（Father Stanislao Mattei）的學業，留在家鄉貝加莫——稿上並無作曲家的親筆簽名，Limonta憑著「這或許是董尼采第之作」的直覺，將它交由董尼采第音樂圖書館館長Fabrizio Capitanio以及董尼采第劇院基金會董尼采第研究中心科學總監Paolo Fabbri進行字跡分析，並最終確認了其真實性與原創性。

董尼采第歌劇節藝術與音樂總監Riccardo Frizza表示： 「我們選擇將這首重新發現的《Dixit》之現代首演，納入2026年董尼采第歌劇節的節目中，這並非巧合，而是在董尼采第誕辰紀念日（Dies Natalis）當天——在紀念他出生的日子裡，向公眾呈現一份已經沉寂了兩個多世紀的親筆樂譜，這賦予了藝術節的工作最完整的意義。」

「我們的任務，年復一年，正是如此：將董尼采第最罕見的作品——那些在宏大曲目中鮮為人知或已被遺忘的作品——發掘出來並使其重現生機，恢復它們的聲音、尊嚴以及配得上它們的舞台。每一次這樣的發現都在提醒我們，董尼采第的目錄仍有能力帶給我們驚喜，且持續對這位偉大的貝加莫作曲家進行音樂學研究是多麼重要。」

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