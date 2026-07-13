習樂不嫌晚 七十仍有益

文/MUZIK

年齡增長往往伴隨著認知能力的改變，而工作記憶是隨年齡相關衰退中最脆弱的心智技能之一。研究人員長期以來一直相信，體能運動和心智刺激活動都能在人們年老時協助維持大腦健康。

常隨年齡增長而逐漸萎縮並變得較不活躍的兩個大腦區域是殼核（putamen）與小腦（cerebellum）。有趣的是，神經科學研究也已確認這些區域同樣對樂器訓練特別有反應。

不過現有的許多研究都聚焦於年輕人或在童年時期就開始演奏的人，為了探索老年人是否能獲得類似的益處，京都大學的研究人員檢視了晚年才開始學習樂器的人們：該團隊先前指出，首次練習樂器的老年人，學習四個月後，記憶與殼核功能有所改善。

受此發現鼓勵，研究人員希望確認這些益處是否能長期持續。他們發表的新研究追蹤了先前2020年計畫中的參與者。在原始研究開始時，參與者的平均年齡為 73歲。在完成最初四個月的訓練期後，約有一半的人持續練習他們的樂器超過三年，而其他人則停止練習並轉向追求不同的愛好。

四年後，研究人員邀請參與者回來進行核磁共振（MRI）掃描，重點特別放在殼核與小腦上。參與者也完成了數項認知評估，包括語言工作記憶測試。

起初，兩組人的腦部結構或認知表現並無顯著差異。經過四年之後，停止練習的參與者在語言工作記憶上出現衰退，且右側殼核內的灰質體積有所減少；相較之下，持續演奏樂器的人並未表現出同樣的記憶力下降，也沒有出現同等程度的殼核萎縮。

研究人員還發現，與那些停止練習的人相比，持續練習的參與者，兩側小腦都有更大範圍的活躍表現。

研究者Kaoru Sekiyama表示：「我們很驚訝地發現，對於老年才開始並持續練習樂器的人來說，影響也集中在這兩個腦區，且這是預防與年齡相關衰退的一種有效途徑。」

這些發現表明，學習並持續演奏樂器可能有助於延緩或減少與正常老化相關的部分認知變化。結果也指出，即使人們在晚年才開始學習，依然可以獲得益處。

Sekiyama認為，音樂對於那些難以參與體能運動的人來說，可能又特別有價值：「對於那些因為身體疼痛或其他問題而難以從事體能活動的人來說，演奏樂器可以是一個很棒的替代方案。真幸運，練習音樂對大腦與認知功能有如此正面的影響！」

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