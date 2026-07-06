莫札特22歲時的筆記 18世紀抄沒珍寶驚現法國國圖

文/MUZIK

一本已在法國國家圖書館（BnF）沉睡 248年的筆記，日前才被正式鑑定為莫札特 22 歲時的手稿，圖書館專家將此譽為一項「重大發現」。

這本筆記共44頁，記錄了莫札特於1778年5月至7月間寄居巴黎時的創作與教學內容。當時他受僱擔任瑪麗—路易絲—菲利普．德．吉納（Marie-Louise-Philippine de Guines）的音樂導師。

瑪麗是18世紀巴黎備受推崇的長笛演奏家吉訥公爵（Adrien-Louis de Bonnières, comte，後升為 duc de Guînes）之女，如今莫札特廣受歡迎的《長笛與豎琴協奏曲》，正是受這位公爵委託所作。

筆記中包含了莫札特為學生設計的豎琴日常練習，以及七首供長笛與豎琴合奏的樂曲，推測可能是為了讓公爵父女倆共同演奏所寫。

這次發現是由圖書館音樂部門的策展人Francois-Pierre Goy促成的。Goy在退休前整理一大疊文獻時，意外發現了這本筆記。

「我從未想過自己會發現這樣的東西。」他感嘆道。巧合的是，就在幾週前，Goy才剛研究過莫札特其他的教學手稿，他仔細比對後，發現了筆跡上的相似之處：「高音譜號相當圓潤，且略微向前傾斜」，並指出莫札特寫的低音譜號，風格與當時法國作曲家慣用的方式正好相反。

Goy將該文件與莫札特其他的親筆手稿比對，其中包括吉訥公爵委託創作的《長笛與豎琴協奏曲》副本，發現兩者使用了完全相同的印章。

在各項證據相繼吻合後，奧地利莫札特基金會（Mozarteum Foundation）館長Armin Brinzing於2026年4月正式認證了這份文件。法國國家圖書館表示，該手稿是「1794 年從吉訥公爵家中所沒收兩批音樂文獻的一部分」。

吉訥公爵是瑪麗皇后（Marie-Antoinette）的密友，在法國大革命爆發後逃往英國。他與莫札特的關係相當緊張；莫札特雖然欣賞公爵的音樂才華，但對其女兒似乎缺乏天分感到非常挫折。

這段關係最終惡化，主因是吉訥公爵沒有支付莫札特應得的報酬——其總管不僅未付全款，甚至只拿出一半的金額打發莫札特——隨即遭到莫札特斷然拒絕。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》