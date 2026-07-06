巴爾托克的「情書」手稿或將面世

文/MUZIK

匈牙利音樂學家、廣播人兼古籍商Ádám Bősze近日發現了一份此前未曾面世的巴爾托克作品。該手稿創作於1907年，此前在西班牙的一場拍賣會上被錯誤標籤而遭到埋沒；Bősze於2024年買下後，直到最近才將其公開。

手稿抵達匈牙利後，Bősze隨即將其送交布達佩斯「巴爾托克檔案館」（Bartók Archive）鑑定。研究人員很快發現，這份手稿不僅是一份樂譜，更是巴爾托克與匈牙利小提琴家Stefi Geyer之間一段遺失的通信。

1907年初，26歲的巴爾托克愛上了19歲的Geyer。儘管後者對這位藝術家兼好友深表欽佩，但始終與他保持距離，兩人的短暫通信也僅維持了一年便告終。

Bősze解釋道，這份手稿是巴爾托克為Geyer創作的一段旋律譜寫的和聲編曲。巴爾托克檔案館館長László Vikárius表示，這份未簽名的手稿真實性無庸置疑，並認為這是匈牙利不可替代的文化遺產。

事情起於1907年9月29日，Geyer寄給巴爾托克一段旋律，並附上一問：「你會如何為這段旋律配上和聲？」而巴爾托克的回覆就是這份樂譜。他在手稿開頭寫下「就這樣寫！」，並標註了 Adagio molto（非常慢板）的速度指示，以及 con molto espressione, amoroso（深情地、充滿愛意地）的演奏要求。

這部作品由四個獨立標記的段落組成，其中更出現了著名的「Stefi Geyer動機」（Geyer Stefi motif），與巴爾托克獻給Geyer的第一號小提琴協奏曲中的主題如出一轍。目前館方已計畫安排鋼琴家公開演出這首新作。

Bősze寫道：「毫無疑問，年輕的作曲家當時寄出的不只是一個答案，而是一封寄給對方的『音樂情書』……這從巴爾托克標記的四個段落中可以得到證實，著名的『Stefi Geyer動機』就隱藏其中，就像他在獻給這位藝術家的早期小提琴協奏曲裡所做的一樣；這不僅是一段主旋律，更承載了愛的告白。」

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