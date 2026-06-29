建設計劃突然叫停 杜塞朵夫新歌劇院泡湯

文/MUZIK

德國杜塞朵夫（Düsseldorf）市長Stephan Keller近日突然宣布取消該市新建歌劇院的計畫，改為對海涅大道（Heinrich-Heine-Allee）上現有的萊茵德意志歌劇院（Deutsche Oper am Rhein）進行現代化整修。

根據德國西德廣播公司（WDR）報導，新建歌劇院的計畫近期一直備受爭議。市長此前曾大力推動此案，但他表示，如今這項決定在財務上已不可行：市政府需要在各個方面節省開支，撙節範圍也包括了那些所謂的「熱情項目」（passion projects）。

該市此前已為新建歌劇院投入數百萬歐元，包括舉辦建築設計競賽，並於2025 年11月公布了獲勝作品。雖然市府曾為該項目設定10億歐元的成本上限，但這一金額是否充足，早已飽受外界質疑。

萊茵德意志歌劇院行政總監Alexandra Stampler-Brown在接受WDR採訪時表示：「這個消息對我們來說完全是一個驚喜。我和許多同事至今仍處於震驚之中。」

Stampler-Brown表示理解該決定背後的財務考量，但同時也補充：「這項計畫原本會是杜塞道夫及其文化圈一個難得的發展良機……現有的歌劇院已相當老舊，我們必須在不嚴重影響演出運作的情況下，將其提升至所需水準。這將需要付出巨大的心力與能量，但既然決定已經做出，我們現在只能盡力做好。」

Keller表示：「我們面臨重大的財務挑戰。目前尚未看出州政府與聯邦政府的決策能實質緩解市政預算壓力。與此同時，儘管整體的經濟動力仍有望帶動杜塞朵夫稅收的正向發展，但在這種背景下，我們必須把財力集中於不可避免的基礎設施投資需求。」

中間偏左的社會民主黨（SPD）政治人物Sabrina Proschmann批評道：「今天的決定是多年來財務政策缺乏清晰度導致的後果。基民盟（CDU）與綠黨（the Greens）一直忽視城市預算面臨的挑戰，同時卻不斷開出新的承諾。」

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