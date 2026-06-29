脫歐後 英國超過1/4音樂人無法再赴歐盟區演出

文/MUZIK

根據最新研究，2021年以降，已有超過1/4英國音樂人失去在歐盟地區的所有工作機會。

這份報告由推動英歐緊密關係的跨黨派組織European Movement UK發布。研究發現，自 2021年起，近半數英國音樂人在歐盟的工作量減少，超過1/4的人甚至完全停止該區演出。

平均巡演收入下降了 45%，59% 的音樂人表示在歐洲巡演已不再可行。

英國音樂產業組織（UK Music）執行長Tom Kiehl表示，儘管英歐雙方承諾支持文化交流，但這些調查結果反映了整個創意經濟領域正陷入更廣泛的危機。

他指出：「這份研究涵蓋了我們產值80億英鎊的音樂產業及其支撐的22萬個工作職位。報告中強調的問題——特別是人員流動性，以及英國與歐盟專業人士在彼此管轄區內工作的阻礙——同樣嚴重影響了電影、電視與影音等其他創意產業。」

他補充說，根據 2025 年達成共識的英歐「共同理解」（common understanding），雙方均承諾支持旅行與文化交流。

然而，「脫歐後，對許多音樂人與表演者而言，前往歐盟巡演在財務上仍然不可行，這阻礙了我們發展各自創意產業的努力。我們須要掃除這些障礙，並在現有的工作基礎上進一步推進。」

布里斯托（Bristol）音樂場館「路易斯安那」（The Louisiana）老闆、曾接待Coldplay與Amy Winehouse等藝人的Mig Schallache說：「由於脫歐，我們接到的歐洲藝人越來越少。但由此產生的問題是，英國本土並沒有足夠的藝人來填補演出日程。」 他並提到，這種後果已具體表現於巡演取消、工作流失、出口減少、合作關係減弱，以及英吉利海峽兩岸觀眾的選擇機會減少。

他表示：「脫歐前，英國樂團前往歐洲要容易得多，但現在幾乎是不可能的。英國樂團過去常進行英國巡演，然後接著去歐洲演出，但現在這根本不可行，因為完全不符合成本效益。」

英國創意產業從業人員現在面臨每個歐盟成員國不同的簽證制度，加上新的工作許可要求，以及申根區「180天內最多停留90天」的規定，限制了他們在歐盟境內的工作時間。

報告指出，這些限制疊加在一起，使得長期的巡演與跨境合作越來越難以規劃。

對於新興藝人與小型營運商而言，額外的成本與繁瑣的官僚流程，往往直接抹殺了國際巡演的財務可行性。

該研究亦強調，歐盟藝人與文化專業人士在英國工作時也面臨類似障礙，這限制了雙向的人才流動。

報告列出了一系列影響巡演藝人的直接成本。例如「暫時進口通關證」（ATA Carnet）——這是一種允許樂器與設備跨境移動的通關文件，費用可能超過 400 英鎊，且需繳納最高達設備價值40%的保證金。對於管弦樂團而言，單次歐盟巡演的這類費用可能高達兩千至五千英鎊。 報告也強調了「境內運輸限制」（cabotage rules），該規定限制了英國運輸業者在歐盟境內的停靠次數，這增加了巡演製作、小型表演團體與展覽的成本；歐盟的運輸業者在英國也面臨同樣的限制。

「歐洲創意」（Creative Europe）資金的中斷也被視為一大重擊。在 2014年至2020 年間，該計畫對376個英國組織投入了 1.11億歐元，支持研發、聯合製作、貿易展與歐洲網絡。報告稱，獨立製作人與中小企業對這筆資金的流失感受最為深刻。

單是音樂產業在 2024 年就貢獻了 80 億英鎊產值，其中包括近 50 億英鎊的出口額；表演藝術產業則貢獻了超過 110 億英鎊。

報告結論指出，除非能解決人員流動的障礙，否則該產業恐更加衰弱，而這不僅是就業與成長的核心，更是英國國際文化影響力的關鍵所在。

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