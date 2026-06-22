捐血作個太空夢 亞培聯手芝加哥交響樂團開發專屬實境遊戲

文/MUZIK

位於芝加哥北郊的「亞培實驗室」（Abbott Laboratories），與美國血液中心（Blood Centers of America）合作，發起了一項提高捐血意願的計畫，旨在透過結合互動式電玩與原創音樂，讓捐血體驗變得更加舒適，並邀請芝加哥交響樂團（Chicago Symphony Orchestra），錄製Joe Clark為專門輔助捐血而設計的混合實境遊戲《Intergalactica》譜寫的配樂。

捐血通常需要投入一至三小時（視捐血類型而定），過程包括填寫詳盡的問卷、由醫護人員檢查生命徵象，並在針頭扎入手臂後停留15分鐘或更長時間，隨後還需進行短暫的恢復休息，期間會提供飲水與零食。

目前血液需求迫切。在美國，每兩秒鐘就有人需要輸血。儘管如此，每年僅有不到3%的合格成年人參與捐血，且過去十年中，30歲以下族群的捐血率持續下滑。這些問題在6月14日「世界捐血者日」顯得格外嚴峻。

亞培輸血醫學部門混合實境捐血產品的全球產品經理Miguel Carrazza表示：「事實上，很多人不捐血是因為他們不了解捐血過程，或者害怕針頭，又或者是擔心自己無法承受。我們希望透過創新且有趣的模式，吸引更多人捐血，並讓他們喜愛捐血體驗，進而持續回來參與。」

項目團隊透過混合實境技術達成此目標，該技術將使用者的現實感官與 3D 影像及全息圖（holograms）結合。2023年，團隊推出了「禪園」（Zen Garden），讓配戴輕量級頭戴裝置的使用者在捐血時，能夠「種植」一座全息花園。隨後在美國兩家血液中心進行的醫學研究顯示，68%捐血者表示焦慮感降低，89%表示改善後的體驗提高了他們再次捐血的意願。截至2025年，「禪園」已在 29 個國家使用，並提供 15 種語言版本。

曾在英國習醫並成為醫師，現任芝加哥交響樂團首席法國號手的Mark Almond，解釋了血液中心吸引並留住捐血者的重要性：「捐血確實能救人。事實上，一次捐血可以拯救多條生命……從重大創傷到血友病、鐮刀型細胞貧血症等慢性血液疾病，以及癌症治療，甚至是選擇性手術，血液都是醫院非常重要的必需。」

「老實說，這是一個非常棒的計畫，因為血液的保存期限相對較短。我們需要不斷補充存量，因此任何能鼓勵人們捐血的作為都值得歡迎。」

「禪園」的成功促成了以太空為背景的互動遊戲《Intergalactica》的開發。當芝加哥作曲家、西北大學比恩音樂學院講師兼樂團總監Joe Clark同意為其配樂時，Carrazza鼓勵他「大膽設想」。

Clark曾為芝加哥交響樂團的Negaunee Music Institute撰寫包括《Once Upon a Symphony》、《Orchestra Explorers》以及兒童計畫的樂譜。從小就在管弦樂廳聽音樂會長大，後來更師從芝加哥交響樂團第二小號手John Hagstrom的他，毫不意外地告訴亞培團隊，他「最夢寐以求、最理想的情況」是由整個芝加哥交響樂團來錄製他的配樂，這對他「意義重大」。

這個的願望已在5月成真，芝加哥交響樂團在管弦樂廳由Conner Gray Covington指揮，錄製了《Intergalactica》的配樂。

Carrazza解釋：「音樂對我們的感受與情緒處理影響甚鉅，為了給捐血者最好的體驗，我們認為應該與世界上最優秀的音樂家合作，創造出最好的原聲帶。」

在錄音時段的休息空檔，Covington分享了對克拉克樂譜的看法，這份作品反映了作曲家的爵士背景，同時也喚起了《法櫃奇兵》與《007》等電影經典配樂的風采：「他為這個項目創作的音樂真的很棒，身為指揮，我的工作是實現作曲家的願景，而作曲家本人就在現場，這真的是一種巨大的奢侈。」

Clark也為該項目獻出了人生中的第一次捐血，並回憶道：「這是一件令人謙卑的事；你會深刻感受到自己的身體、健康與時間的流逝。」在為《Intergalactica》創作時，他嘗試「構思出一種能以有趣方式與時間流逝互動的音樂，無論是作為冥想的過程，還是在捐血過程中激發人們的好感與好奇心，讓大腦保持運作。」

回顧該計畫，Clark選擇了一個太空隱喻來傳達捐血的意義：「太空探索中有一個弔詭之處：只有少數人能做到，且需要勇氣」，他說，「當太空人看到地球時，都有同樣的『淡藍色點』（pale blue dot）效應，他們看到了人類，看到了自己是更宏大事物的一部分。我一直把這一點與捐血連結——這需要一點點勇氣，我希望這能讓大家意識到，他們的行動比起其他任何事都更具英雄色彩。」

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