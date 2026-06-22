威格摩爾音樂廳唱片品牌轉型 推出純數位平臺

文/MUZIK

倫敦威格摩爾音樂廳（Wigmore Hall）正式宣布其旗下的唱片品牌「Wigmore Hall Live」轉型為純數位平臺，並與「Apple Music Classical」建立合作關係，以此作為該音樂廳成立125週年的紀念活動之一。

在新推行的「藝術家優先」（artist-first）模式下，威格摩爾音樂廳將全額負擔每張專輯的製作成本，且不抽取任何錄音收入，將所有收到的版稅100%直接支付給參與演出的藝術家。

Wigmore Hall Live每年將發行四張純數位錄音，這些錄音皆是與藝術家密切合作，並取自音樂廳現場演出。透過與 Apple Music Classical 的新夥伴關係，每張新發行的錄音作品將在該平台上獨家首播三個月。

首張專輯已於6月5日在Apple Music Classical獨家上架，收錄了鋼琴家吉爾特伯格（Boris Giltburg）2025年2月在威格摩爾音樂廳現場演奏的貝多芬鋼琴奏鳴曲（第 4、8、9、20、26 號）。該發行版本還附有一段由吉爾特伯格錄製的導聆，為聽眾提供對曲目的深入見解。

威格摩爾音樂廳總監John Gilhooly表示：「Wigmore Hall Live 一直致力於捕捉獨特的瞬間——即音樂廳內現場演出那種親密感與即興氛圍，因此我們很高興能與 Apple Music Classical合作。其先進的音質將讓各地的聽眾能以最接近現場演出效果的方式體驗威格摩爾音樂廳的音樂會。這一切的核心在於我們的藝術家，而Wigmore Hall Live的新模式讓我們有機會支持他們的錄音，並與全球聽眾分享他們卓越的藝術造詣。」

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