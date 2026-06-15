樹木年代學+資料庫比對 揭開頂級名琴的木材之祕

文/MUZIK

瑞士聯邦森林、雪與景觀研究所（WSL）由Paolo Cherubini領導的研究團隊利用「樹木年代學」（dendrochronology）分析樂器木材的年輪，並與歐洲龐大的年輪資料庫進行比對，發展出一種可以辨識珍貴弦樂器真偽的新方法，也揭開了這些樂器之所以被奉為名器的部分奧秘。

樹木年輪就像天然的歷史檔案，可以幫助研究者推定珍貴弦樂器的大致製作年代。透過這種方法，研究人員在多個案例中發現，一些聲稱製作於18世紀的樂器木材，其實來自晚得多的樹木、有時甚至晚了一個多世紀。

Cherubini回憶：「2010年，我曾在一宗涉及名貴中提琴年代鑑定的法律案件中，擔任專家證人。那把樂器據稱出自16世紀製琴師Gasparo da Salò之手，一名小提琴家以超過20萬歐元的價格購買之後，卻開始懷疑它可能並非真品。」

為了釐清真相，兩個專門透過年輪分析判定年代的實驗室對該琴進行檢測，結果顯示：製作這把樂器的木材其實來自17世紀末至18世紀初，遠晚於Gasparo da Salò去世的1609年——失去這個「偽造身分」，也讓該琴的市場價值跌至只剩原估價的大約十分之一。

在另一分新研究 中，Cherubini與歐洲多國人員合作，分析了約284把史特拉第瓦里（Stradivari）小提琴、共314條年輪序列，結合歐洲樹木年輪資料庫與氣候模型進行研究。

透過比對資料庫中來自斯洛伐克、德國、法國、義大利、中歐，涵蓋雲杉、歐洲落葉松、冷杉、石松、赤松的197筆資料，他們確認史特拉第瓦里琴的面板多數使用歐洲雲杉，而且常是左右對稱、顯由同一塊木材劈開製成；其年輪寬度偏窄、平均僅0.95mm，則代表其取材自寒冷的高海拔區，而且這些樹木很可能是在小冰期中最寒冷的蒙德極小期（Maunder Minimum，1645–1715）緩慢生長；並有多把琴的年輪序列高度相似，很可能都是用同一棵樹製成。

而最大的發現，還在於研究團隊將284把琴的年輪資料分為11個群組、藉著比對資料庫溯源，揭露史特拉第瓦里早期的製品材料比較混雜、1706年後才集中於單一的來源。這也讓學界推測，這位製琴師可能在1700年前後改變了材料採購方式、甚至有了固定的供材商，進而得以全面採用Trentino 高海拔森林（極可能出自Val di Fiemme）的雲杉，而這正與他製琴生涯的黃金期（1700-1725）吻合，很大程度上造就了今日工藝與音色皆臻於巔峰的頂級名琴。

Cherubini表示：「這項研究是首次透過大規模樹木年代學證據，清楚辨識出史特拉第瓦里木材的地理與環境來源。這讓我們對歷史製琴工藝有了新的理解，也顯示氣候、材料與製琴技藝之間的密切關聯。」

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