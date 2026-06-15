澳洲歌劇公司扭轉虧損 2025財報奇蹟平帳

文/MUZIK

澳洲歌劇公司（Opera Australia）發布了2025年度報告，顯示其財務戲劇性地轉虧為盈，在去年出現數百萬美元虧損後，展現了強勁的復甦。

在計入資本基金之前，澳洲歌劇公司的營業赤字從2024年的1060 萬美元，大幅縮減至2025年的僅271776美元。

在計算投資收益與來自澳洲歌劇公司資本基金的捐款後，該公司在基金挹注使其重回盈餘之前，達到了接近損益平衡的36051美元淨赤字。

董事會主席Glyn Davis將此結果描述為「充滿實質性財務進展的一年」，並表示該公司實現了「相較於 2024 年結果的顯著轉變」。

「我很高興地報告，2025 年是充滿實質性財務進展的一年」，Davis在年度報告中寫道，「總營收達到 1.228 億美元，澳洲歌劇公司在2025財年實現了損益平衡的成果。」

報告將此改善後的結果歸功於「穩健的觀眾入場率與票房表現」，以及年內推行的成本削減與營運效率措施。

票房收入從2024年的5070萬美元上升至2025年的6530萬美元——增長了近 29%——使門票銷售成為該公司表現最強勁的收入來源，且領先幅度甚大。商業活動（包括製作租賃與管弦樂服務）也從736萬美元攀升至987萬美元。

澳洲歌劇公司在2025年共舉辦了457場表演，涵蓋25部作品，總共吸引了 574809名觀眾。

在該公司表現最亮眼的票房作品中，包括音樂劇《冥界》（Hadestown）的澳洲首演，該劇在雪梨吸引了83835名觀眾，在墨爾本則吸引了103031名觀眾，這是該公司年度中遠超其他作品的最高入場人數。報告指出，該製作「打破了雪梨皇家劇院（Theatre Royal Sydney）的票房紀錄」，而其在墨爾本女王陛下劇院（Her Majesty’s Theatre）的演出也全數售罄。

澳洲歌劇公司的港灣鉅作《紅男綠女》（Guys & Dolls）也取得了巨大的商業成功，在雪梨港的韓達歌劇節（Handa Opera on Sydney Harbour）吸引了48804名觀眾。該製作為年度港灣盛事中首次上演的音樂喜劇，並呈現了由Shaun Rennie執導的大規模新製作。

其他表現強勁的作品包括《吉屋出租》（Rent），售出50361張門票；長青的《歌劇精選》（Great Opera Hits）音樂會擁有47899名觀眾；以及《卡門》（Carmen），在雪梨與墨爾本合計吸引了近 48000名觀眾。

報告亦強調了藝術上的成功，包括由Nicole Car主演並廣受好評的《露莎卡》（Rusalka），被描述為該公司「觀眾評分最高的製作之一」。《Limelight》雜誌稱該製作為「數十年來最佳」。

總營收與收入從2024年的1.036億美元上升至2025年的1.228億美元。政府撥款保持相對穩定，略低於3000 萬美元，其中最大的一筆捐助持續來自澳洲創意產業（Creative Australia），其提供了超過 2500萬美元的基礎與專案資金。

募款活動也有所加強。捐款與遺贈從2024年的562萬美元增加至671萬美元，而募款活動的淨收益則攀升至360萬美元。

該公司的現金狀況顯著改善。現金儲備從2024年底的400萬美元增加到2025年12月的超過1200萬美元，而營運現金流從420萬美元的流出轉為1210萬美元的流入。預售票收入從1060萬美元近乎翻倍至1980萬美元。

觀眾開發是報告中的另一個顯著特點。超過68%的歌劇門票買家與超過75%的音樂劇門票買家是首次購買澳洲歌劇公司的產品。該公司亦報告稱，93.3%的首次入場觀眾表示他們會再次觀賞歌劇。

報告指出，澳洲歌劇公司持續在一個充滿挑戰的環境中營運，該環境以生活成本壓力與不斷上升的製作費用為特徵。

2025年多項支出的類別有所增加。人事與僱傭成本上升至6460萬美元，場地費用攀升至1130萬美元以上，行銷與推廣支出達到近1240萬美元。版權費、樂譜與樂器成本則增長超過一倍，達到363萬美元。

澳洲歌劇公司表示，將持續完善其「節目組合」，擴大觀眾參與度，並追求營運效率，以加強長期的永續性。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》