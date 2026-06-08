洛杉磯愛樂聘請哈丁接替杜達美

文/MUZIK

英國指揮哈丁（Daniel Harding）將於2027年接替杜達美（Gustavo Dudamel），出任洛杉磯愛樂（Los Angeles Philharmonic）音樂總監。

哈定出生於牛津，他的職業生涯在青少年時期擔任拉圖（Simon Rattle）門生時便已起飛，隨後他執掌過羅馬、巴黎和斯德哥爾摩的管弦樂團，並擔任倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）的首席客座指揮長達十年。

自2022年起，他還擔任法國航空（Air France）的機師——這項工作在他前往洛杉磯就職後仍將繼續。

洛杉磯愛樂樂團創意總監沙隆年（Esa-Pekka Salonen）稱哈丁「絕對是我們這個時代最重要的指揮家之一」。

董事會主席Jason Subotky補充道：「他的指揮天賦自職業生涯初期就受到廣泛讚譽，我們同樣對他身為洛杉磯音樂總監的願景，以及他渴望與我們的社區建立聯繫的熱情印象深刻。」

杜達美表示，他對「丹尼爾的藝術造詣深感欽佩，也對他過去在指揮樂團時與音樂家們建立起的深厚聯繫」感到讚賞。

哈丁本人則表示：「與出色的洛杉磯音樂家們共同創作音樂是一種刺激與啟發。」

「近年來，洛杉磯愛樂發展出了一些無法被製造出來的非凡特質：一種體制上的魅力（institutional charisma）。」他補充道：「許多偉大的藝術家在這裡發現了其他地方不存在的可能性，我滿懷興奮地來到加州，期待我們將共同發現與創造的事物。」

哈丁曾就讀於曼徹斯特的Chetham's School of Music，青少年時期，他寄了一捲錄音帶給當時執掌伯明罕市立交響樂團（City of Birmingham Symphony Orchestra）的拉圖，隨後便獲得了對方的指導。

拉圖一眼看出了他的才華，並讓哈丁擔任他的助理。

21 歲時，哈丁便已指揮過柏林愛樂（Berlin Philharmonic），並成為英國廣播公司逍遙音樂會（BBC Proms）史上最年輕的指揮家。

他協助創立了馬勒室內樂團（Mahler Chamber Orchestra），並於 2010年憑藉與倫敦交響樂團合作的布瑞頓歌劇《Billy Budd》獲得葛萊美獎最佳歌劇錄音獎。

他也曾擔任巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris）、羅馬聖西西利亞國立音樂學院管弦樂團（Accademia Nazionale di Santa Cecilia）以及瑞典廣播交響樂團（Swedish Radio Symphony Orchestra）的音樂總監。

40歲後，哈丁學習了飛行，目前每月約有一週的時間擔任法國航空的空中巴士機師，執行歐洲及北非之間的中程航班。

「在飛行中，我們必須識別所有的威脅，並確保我們不會靠近它們，」他去年對《紐約時報》（New York Times）表示。「在音樂中，情況恰恰相反。我們必須盡可能地接近災難。」

在受聘於洛杉磯愛樂後，長途航程現在也將指日可待。

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