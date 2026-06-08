陳以琳將掌舊金山交響樂團

文／MUZIK

舊金山交響樂團宣布，聘請陳以琳（Elim Chan）為新任音樂總監，預計2027-28樂季（2027年9月）正式履職，首次委任為期六年。

陳以琳將成為該團第13任音樂總監，現已作為準音樂總監，要於6月5日及6日帶領樂團演出，曲目包括《崔斯坦與伊索德》序曲與《愛之死》、白遼士《夏夜》及德布西《海》。2027履新後，他每年至少會指揮10週，包括開幕慶典以及「全舊金山」（All San Francisco）社區音樂會，之後的樂季還會負責巡演、聲盒實驗劇場（SoundBox）等其它特別項目。

「我們在陳以琳身上，找到了一位天賦異稟的音樂家，以及一位同樣具備實質領導力的總監——這兩者的結合極為難得，這也是他近年國際聲譽節節上升的原因」，舊金山交響樂團行政總監Matthew Spivey表示，「他在指揮臺上的獨到之處，在於對音樂本質的堅定信念。即使是樂團已演奏過百次的曲目，在他的指揮下也展現出嶄新的氣象，無論是曲式結構、音色層次，還是音樂情緒的鋪陳，都令人驚豔。同樣獨特的是其與當代作曲家的緊密連結。他不僅僅是策劃新作品，更是全心融入其中，透過推廣這些作品，重新形塑當代經典。他的藝術造詣與舊金山交響樂團的歷史傳承完美契合——我們的樂團長期以來以獨特的音色、對新作品的熱忱，以及『經典曲目應接受檢驗與重獲新生，而非供奉在玻璃櫃中』的信念而聞名。他帶來了當今樂團領導者所必需的實力、同理心與縝密思維，並具備慷慨的胸襟，能與我們的音樂家、董事會及社群攜手邁向未來。他的到來，將為這支偉大的美國樂團開拓新的領域。」

「舊金山交響樂團是世界上最偉大的樂團之一，能站上這個指揮台成為下一任音樂總監，我深感榮幸」，陳以琳說，「自從我第一次與樂團合作，就被音樂家們的胸襟所感動——這體現在他們的聲音、演繹音樂的方式以及整體精神中。灣區一直以來都是未來創意的搖籃。這支樂團在每一項工作中，都展現出同樣不安於現狀、勇往直前的動力。承接諸位傑出前輩的豐厚遺產，在未來的每一場演出中，我渴望與這些傑出的音樂家們共同培育並探索這種精神。同時，我也非常期待與舊金山交響樂團的觀眾及我的新社群連結，共同開啟這段令人興奮的旅程。」

「陳以琳是一位非常卓越的音樂家，他的音樂創作充滿了創意、活力與個人風格」，舊金山交響樂團低音提琴首席Scott Pingel說，「此次委任，為這個偉大文化機構的輝煌歷史開啟了新篇章，我期待我們的合作能為本地及遠方的樂迷帶來喜悅。」

「從陳以琳與舊金山交響樂團的首次排練開始，就能看出他是一位非凡的音樂家，也是一位擁有獨特藝術語彙的原創詮釋者」，舊金山交響樂團第二小提琴助理首席Jessie Fellows說，「他帶來了熱情、想像力以及一種極具感染力的溝通方式，這令我感到無比鼓舞。他的願景與藝術造詣，與舊金山的創新精神、好奇心及無限可能完美契合。」

「陳以琳在指揮台上展現出充滿活力與令人興奮的風采」，舊金山交響樂團雙簧管首席Eugene Izotov說，「她的藝術願景與舊金山的精神遙相呼應，融合了傳統、好奇心與人文精神。我期待與她共同開啟這段新的旅程。」

「舊金山始終依賴其大膽的願景與重塑能力而茁壯，而陳以琳正是此刻我們所需要的音樂總監」，舊金山交響樂團董事長Priscilla B. Geeslin說，「他結合了難得的能量、想像力與開放心態，並具備與音樂家、觀眾及城市精神深度互動的天賦——這些特質對於未來的下一個篇章至關重要。他富有創意的願景與領導力，加上我們音樂家的技藝與卓越表現，創造出實現非凡成就的強大契機。本著英國文豪福斯特（E.M. Forster）那句名言『連結一切』（Only connect）的精神，他的價值觀體現了建立連結的重要性——無論是音樂與觀眾之間，還是藝術家與城市之間。這一切與今日的舊金山以及它未來的發展方向完全契合。我們非常幸運，能在這個關鍵時刻迎來陳以琳加入舊金山交響樂團。」

陳以琳生於香港，畢業於美國麻省史密斯學院及密西根大學。2014 年，她成為首位贏得Donatella Flick指揮大賽的女性，並在 2015–16 樂季擔任倫敦交響樂團助理指揮。隔年，她加入了洛杉磯愛樂樂團的杜達美青年指揮計畫（Dudamel Fellowship）。亦曾受益於海汀克（Bernard Haitink）的指導與支持。近期獲委任為維也納交響樂團（Vienna Symphony）的藝術夥伴（2026–27 及2027–28樂季），此前她曾於2022–23樂季擔任維也納音樂協會（Musikverein）的「肖像藝術家」。陳以琳於2019–2024年間擔任安特衛普交響樂團（Antwerp Symphony Orchestra）首席指揮，並於2018–2023年間擔任皇家蘇格蘭國家樂團（Royal Scottish National Orchestra）首席客席指揮。

陳以琳於 2022–23 樂季與舊金山交響樂團首度合作，指揮曲目包括Elizabeth Ogonek為樂團委約創作的《幻月》（Moondog）世界首演，該演出被《舊金山紀事報》樂評人Joshua Kosman譽為「充滿動力且掌控極佳的出道演出」。其後的演出，包括布瑞頓的《靈光集》（Les Illuminations）、霍爾斯特（Holst）的《行星》組曲以及柴科夫斯基專場音樂會，皆贏得高度好評。在2023年10月第二次擔任指揮後，科斯曼盛讚陳以琳「貨真價實」並寫道：「首先，陳以琳在指揮台上展現出的肢體權威感是非常罕見的。他只需舉起雙手，樂團便能回應出細膩精緻的音響，就像一位華格納式的超級英雄，隨心所欲地塑造整個聲響環境。同時，他預留了充分的空間，透過傳神的樂句處理與細微的節奏律動，讓音樂真正活了起來。」

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