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首屆「擊思藍盒子」7月登場！兩檔擊樂跨域作品 顛覆劇場五感體驗

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
臺灣打擊樂家巫欣璇（左）與謝孟甫（右）將於「擊思藍盒子」中各自帶來不同的跨域製作
臺灣打擊樂家巫欣璇（左）與謝孟甫（右）將於「擊思藍盒子」中各自帶來不同的跨域製作

文/MUZIK

臺北表演藝術中心（簡稱北藝中心）與今年適逢40週年的朱宗慶打擊樂團，首度合作推出「擊思藍盒子」，以「擊樂」為核心出發點，在北藝中心充滿實驗性的空間「藍盒子」當中，探索劇場五感體驗的極致可能。首屆邀請兩位臺灣旅歐擊樂家推出兩檔截然不同的製作：7月18至19日由擊樂家謝孟甫演出《房間裡的大象》，邀請觀眾沉浸感受魯迅《狂人日記》中諷刺的盲目社會；7月25至26日則由擊樂家巫欣璇帶來《模擬遊戲》，結合馬戲表演元素與即時互動裝置，探索聽覺與視覺的交互影響。

臺北表演藝術中心董事長王文儀表示，藍盒子其實是個不好掌握的空間，不論是聲音或是視覺等細節都會被放大：「當初朱宗慶老師提及想在此進行這個計畫時，我就相當好奇為何要給予音樂家們這麼大的挑戰？因此我也相當期待7月的這兩個製作。」朱宗慶則表示，臺灣是現今放眼全世界，打擊樂發展最蓬勃的地方，也有很多優秀的年輕人才：「因此選擇藍盒子，就是希望能夠讓年輕打擊樂勇敢嘗試，在這裡創造出全新的可能性。」

首先登場的《房間裡的大象》，是去年取得德國斯圖加特音樂院最高演奏家文憑的旅歐擊樂家謝孟甫的製作，取材自魯迅1918年的小說《狂人日記》：「在演出中，我扮演的就是『狂人』，是在瘋狂社會中清醒的那一位，同時觀眾也就是這社會的一份子，可能是鄰居、村民等，讓大家沉浸式地欣賞一個有點毛骨悚然的製作。」除了打擊樂器外，演出還會》把麻將碰撞、進食咀嚼、物件摩擦等日常聲音，異化為令人不安的節奏與氛圍，與觀眾一同探問個人自由與集體秩序的界線。

《模擬遊戲》（Jeu Blanc）則是現為法國史特拉斯堡打擊樂團成員，並在德國曼海姆藝術大學任教的擊樂家巫欣璇，首次發表於2023年的演出。巫欣璇表示，本製作是由史特拉斯堡委託作曲家法當（Denis Fargeton）所作：「特別的是，法當本身也是馬戲藝術家，因此當他寫完的時候，馬戲的部份也一併設計好了。」但在「擊思藍盒子」的企劃中，《模擬遊戲》不會只是原封不動搬來北藝中心，而是與臺灣導演方意如與馬戲藝術家葉時廷合作，呈現出不同的「臺灣味」：「像是葉時廷的背景是戲曲，他在馬戲的表現手法就有很多不同的東方元素。方意如我則是刻意不讓他與原版導演法當直接聯繫，讓他有很大的自由創作空間展現自己的詮釋。」比起《房間裡的大象》有明確的文本來源與故事線，《模擬遊戲》則是透過聽覺與視覺的排列組合進行「遊戲」，運用最簡單、最熟悉的元素，例如節奏、音量，去思考還能被玩出什麼新的可能。

2026「擊思藍盒子」《房間裡的大象》，將於7月18日與19日下午2點半於臺北表演藝術中心藍盒子演出，《模擬遊戲》將於將於7月25日與26日下午2點半於臺北表演藝術中心藍盒子演出，購票請洽OPENTIX。

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