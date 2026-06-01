「兩廳院夏日爵士」8月登場 首辦親子節目共同搖擺！

文/MUZIK

邁入第24年的「兩廳院夏日爵士」，今年將於8月7日至29日舉行，除了有六檔集合眾多葛萊美獎入圍與得主的大師級音樂會，以及8月15日在藝文廣場舉辦的「爵士戶外派對」外，本次更首辦親子節目《節奏千層麵》，由再度來臺的拉丁爵士大師阿圖羅．奧法里爾（Arturo O'Farrill）領軍，一層一層地帶領大小觀眾們感受拉丁音樂的不同風格與魅力，更會邀請大家一同上台搖擺！全數票券將在6月1日開啟兩廳院會員預購，以及於6月8日全面啟售，邀請台灣觀眾度過充滿爵士樂的夏日狂想！

兩廳院藝術總監邱瑗表示，「兩廳院夏日爵士」從24年前開始以引薦國外大師來台演出，到現在成為含有臺灣原創活動的多元樣貌，也展現了爵士在台灣越來越成為「顯學」的進程：「今年更為小朋友特別企劃音樂會與工作坊，期待『自由的靈魂從小放飛』，更歡迎大小朋友八月在國家兩廳院一起『Play It Solid』，親自感受爵士樂獨有的現場脈動。」

爵士小號家魏廣晧則表示：「24年的活動裡，我就參與了18屆！」這次他非常開心參與首次親子節目《節奏千層麵》的演出：「阿圖羅．奧法里爾正是我在紐約學習時的爵士音樂史老師，他非常重視教育與推廣，而且來自拉丁音樂世家的他，更能帶來原汁原味的節奏與熱情！」而今年成立15年的兩廳院夏日爵士節慶樂團，也會帶來一個首次的嘗試，魏廣晧表示，過往節慶樂團都是專注在介紹各個爵士大師的成就：「今年我們和音樂總監麥可．摩斯曼（Michael Mossman）討論後，想到像是查理．帕克（Charlie Parker）和克里夫．布朗（Clifford Brown）等大師，也很常用弦樂聲部來豐富音樂內容，因此這次首次添加了弦樂演出，展現出爵士樂更加精采多元的樣貌！」

今年兩廳院夏日爵士以「Play It Solid！」為主題，在爵士傳統裡，觀眾會在演出時大喊「That's solid!」，稱讚樂手的技巧無懈可擊，也代表今年兩廳院夏日爵士節目的份量，來訪大師包括了來自紐約的薩克斯風家雷琪夏．班傑明（Lakecia Benjamin），是當今爵士樂壇最具爆發力的樂手與作曲家；當代爵士鼓壇傳奇、被譽為「全方位鼓王」的彼得．厄斯金（Peter Erskine），本次要帶著他自己的樂團「空中漫步」強勢登臺；當代爵士巨星、兩屆葛萊美獎得主妮可．茱萊提斯（Nicole Zuraitis），則透過歌聲與演奏，帶來榮獲葛萊美獎最佳爵士演唱專輯的堅強實力。

8月15日登場「台新新光金控兩廳院夏日爵士戶外派對」，本次則會由彭郁雯五重奏、臺灣拉丁重擊與臺語金曲歌后李竺芯輪番上陣，展現臺灣爵士跨界能量。從客家山歌與即興、熱力拉丁能量節奏，到當代臺語爵士歌曲創作，三組音樂人帶來層層堆疊的動感爵士，打造最具感染力的夏夜音樂風景。此外，還有兩廳院會員專場演講，特別為小朋友策劃的「曼波小主廚」節奏律動工作坊和《艾拉・費茲潔拉女士，您好！》親子說故事活動。五檔售票節目將於6月1日中午12點起開放兩廳院會員預購、6月8日中午12點全面啟售。各項購票優惠與贈禮活動辦法，請見兩廳院官方網站及OPENTIX售票頁面。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》