快訊

身陷馬英九基金會風波 蕭旭岑今現身杭州推進兩岸交流

曾爭取百國免簽…前外交部長楊進添逝世享壽83歲 外交部表達誠摯哀悼

大都會歌劇院總監不退休：我是個工作狂，沒工作日子會很空虛

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
（photo © Rose Callahan）
（photo © Rose Callahan）

文/MUZIK

Peter Gelb已經不考慮從大都會歌劇院退休了。

在近日一篇題為《Peter Gelb幹著「地球上最艱難的工作」嗎？》的報導中，紐約大都會歌劇院行政總監Gelb表示，只要他身體健康且董事會希望他留任，在2030年7月31日合約到期後，仍完全沒有退休的意願。

在《紐約時報》的這篇深度報導中，Gelb說道：「當我無法做好這份工作，或是董事會不再需要我時，我才會離開。我是個工作狂，這輩子一直在工作。我不喜歡閒暇時間。我半夜醒來腦子裡想的也都是工作。有些人的自我核心價值非常崇高，不需要工作來證明自己；但我需要工作，沒有工作，我的生活將一片空虛。」

這番言論與他幾個月前接受美聯社採訪時的說法大相逕庭——當時他曾表示自己將在2030年卸任——對此，他在《紐約時報》的報導中澄清，那只是他一時的「失言」。

在報導中，大都會歌劇院董事會主席Ann Ziff補充道，鑑於Gelb帶領樂團前進的方向，大都會歌劇院「如果不努力爭取與他續約，那就是瘋了。他帶領我們挺過了所有這些危機。」更強調：「只要由Peter掌舵，我對現狀就充滿信心。」

文章同時指出，董事會的高層成員對Gelb致力為新一代重塑劇團品牌、並積極解決財務問題的努力表示讚賞，並透露絕大多數董事會成員都支持他。

這篇讚揚Gelb領導能力的報導，也獲得了業界業界重量級人物的正面回饋。前紐約愛樂董事長兼執行長Deborah Borda表示，Gelb將「很難被取代」；《歌劇雜誌》（Opera Magazine）編輯John Allison則補充：「如果大都會歌劇院繼續沿著25年前的軌道走下去，很難想像它今天還能存在。」

然而，內部也並非毫無反對聲音。 報導指出：「大都會歌劇院有一筆6200萬美元的信貸額度2月到期，部分董事會成員希望劇團申請破產保護。」不過Gelb拒絕了這些提議，並稱破產是「最後的手段」。

Gelb自2006年起執掌大都會歌劇院至今，期間帶領劇團度過了無數財務危機，包括兩次信用評等下調以及被迫動用大筆歌劇院基金。他近期與沙烏地阿拉伯的合作案，又因美以挑起中東戰火而宣告破局。據《紐約時報》報導，該劇團著名的「高清影院直播（HD broadcasts）」也面臨「崩盤」，觀眾不再進電影院看直播，這部分的收入如今只能勉強與製作成本打平。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

相關新聞

大都會歌劇院總監不退休：我是個工作狂，沒工作日子會很空虛

Peter Gelb已經不考慮從大都會歌劇院退休了。在近日一篇題為《Peter Gelb幹著「地球上最艱難的工作」嗎？》的報導中，紐約大都會歌劇院行政總監Gelb表示，只要他身體健康且董事會希望他留任，在2030年7月31日合約到期後，仍完全沒有退休的意願。

失蹤的史特拉第瓦里現身法國

1944年德軍撤退期間，1719年製、藏於波蘭華沙博物館的史特拉第瓦里名琴「勞特巴赫」（Lauterbach）遭到洗劫。該琴估計價值達1000萬歐元，目前仍被波蘭官方遭掠藝術品部門列為戰爭損失。超過80年後，一把疑似為該琴的樂器引起外界關注。

2026年普立茲音樂獎得主揭曉

費城管弦樂團前駐團作曲家Gabriela Lena Frank創作的《蜂鳥：未來的神話》（Picaflor: A Future Myth），拿下2026年普立茲音樂獎（Pulitzer Prize for music）。

芝加哥小交響樂團暫停活動 預計2027年重啟

芝加哥小交響樂團（Chicago Sinfonietta）宣布，因面臨財務挑戰，將於2025-26樂季結束後，暫停所有藝術與教育活動。一名發言人證實，該機構將裁撤7名行政人員，僅留下總裁兼執行長Sidney Jackson作為唯一的全職員工。該樂團計畫於2027年重新啟動大眾活動，迎接其成立40週年，另將舉辦一場與馬丁．路德．金恩紀念日（MLK Day）相關的募款活動。

鋼琴家席夫將回匈牙利演出

與祖國舞臺睽違十五年的席夫（Schiff András）將再次在匈牙利舉辦音樂會——此前他曾於2011年公開表態：只要奧班（Orbán Viktor Mihály）政府執政，就不會回國演出——如今，他接受了布達佩斯市長Karácsony Gergely Szilveszter的邀請，計畫五月在布達佩斯演出，時間大致與新政府的就職相應。

洛杉磯愛樂新設駐團指揮

在杜達美（Gustavo Dudamel）洛杉磯愛樂的音樂藝術總監生涯進入尾聲之際，樂團宣布了一項新的任命——曾為杜達美指揮培訓計劃學員、近年迅速竄起的年輕指揮Anna Handler，將獲得「駐團指揮（conductor-in-residence）」這個新頭銜，任期三個樂季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。