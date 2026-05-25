大都會歌劇院總監不退休：我是個工作狂，沒工作日子會很空虛

文/MUZIK

Peter Gelb已經不考慮從大都會歌劇院退休了。

在近日一篇題為《Peter Gelb幹著「地球上最艱難的工作」嗎？》的報導中，紐約大都會歌劇院行政總監Gelb表示，只要他身體健康且董事會希望他留任，在2030年7月31日合約到期後，仍完全沒有退休的意願。

在《紐約時報》的這篇深度報導中，Gelb說道：「當我無法做好這份工作，或是董事會不再需要我時，我才會離開。我是個工作狂，這輩子一直在工作。我不喜歡閒暇時間。我半夜醒來腦子裡想的也都是工作。有些人的自我核心價值非常崇高，不需要工作來證明自己；但我需要工作，沒有工作，我的生活將一片空虛。」

這番言論與他幾個月前接受美聯社採訪時的說法大相逕庭——當時他曾表示自己將在2030年卸任——對此，他在《紐約時報》的報導中澄清，那只是他一時的「失言」。

在報導中，大都會歌劇院董事會主席Ann Ziff補充道，鑑於Gelb帶領樂團前進的方向，大都會歌劇院「如果不努力爭取與他續約，那就是瘋了。他帶領我們挺過了所有這些危機。」更強調：「只要由Peter掌舵，我對現狀就充滿信心。」

文章同時指出，董事會的高層成員對Gelb致力為新一代重塑劇團品牌、並積極解決財務問題的努力表示讚賞，並透露絕大多數董事會成員都支持他。

這篇讚揚Gelb領導能力的報導，也獲得了業界業界重量級人物的正面回饋。前紐約愛樂董事長兼執行長Deborah Borda表示，Gelb將「很難被取代」；《歌劇雜誌》（Opera Magazine）編輯John Allison則補充：「如果大都會歌劇院繼續沿著25年前的軌道走下去，很難想像它今天還能存在。」

然而，內部也並非毫無反對聲音。 報導指出：「大都會歌劇院有一筆6200萬美元的信貸額度2月到期，部分董事會成員希望劇團申請破產保護。」不過Gelb拒絕了這些提議，並稱破產是「最後的手段」。

Gelb自2006年起執掌大都會歌劇院至今，期間帶領劇團度過了無數財務危機，包括兩次信用評等下調以及被迫動用大筆歌劇院基金。他近期與沙烏地阿拉伯的合作案，又因美以挑起中東戰火而宣告破局。據《紐約時報》報導，該劇團著名的「高清影院直播（HD broadcasts）」也面臨「崩盤」，觀眾不再進電影院看直播，這部分的收入如今只能勉強與製作成本打平。

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