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失蹤的史特拉第瓦里現身法國

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
《Le Parisien》報導尋找Lauterbach一事（取自musique-et-spoliations.com）
《Le Parisien》報導尋找Lauterbach一事（取自musique-et-spoliations.com）

文/MUZIK

1944年德軍撤退期間，1719年製、藏於波蘭華沙博物館的史特拉第瓦里名琴「勞特巴赫」（Lauterbach）遭到洗劫。該琴估計價值達1000萬歐元，目前仍被波蘭官方遭掠藝術品部門列為戰爭損失。

超過80年後，一把疑似為該琴的樂器引起外界關注。

3月31日，法國科爾馬的菩提樹下博物館（Unterlinden Museum）舉行了一場音樂會，由法國小提琴家Emmanuel Coppey與侍酒大師Serge Dubs共同演出。在活動的品酒環節中，Coppey分別使用四把不同的琴：1624年的阿馬蒂（Nicolò Amati）、1735年的瓜奈里「耶穌」（Guarneri ‘del Gesù’）、2023 年的格拉夫（Jean-Jacques Graff），以及一把 1719年的史特拉第瓦里，演奏西貝流士的小提琴協奏曲。

法國媒體《Dernières Nouvelles d’Alsace》報導此事，引起了Pascale Bernheim的注意，讓創辦「音樂與掠奪」（Musique et Spoliations）、致力追蹤失竊樂器與音樂文獻的他，隨即展開調查。 在《Le Parisien》的報導裡，Bernheim認為：透過排除法可以斷定，這把琴必然就是失蹤的1719年「勞特巴赫」。 4月22日，他在「音樂與掠奪」網站上寫道：「數十次的錯誤線索、分析、專家意見、反覆調查……簡而言之，這是一個永不放棄的團隊！……這把 1719 年的史特拉第瓦里與『勞特巴赫』各方面均完全吻合。這是歷史性的首例：80 年來，從未追回過價值如此高昂的失竊樂器。故事尚未結束，這把小提琴必須歸還給合法的原主。工作仍將持續……」

此前，《Le Parisien》即於2022年11月報導過尋找「勞特巴赫」的行動，當時「音樂與掠奪」正在調查另一把1719年的史特拉第瓦里。截至目前為止，尚未發現任何「勞特巴赫」失竊前留下的照片。

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