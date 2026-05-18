快訊

愛子孫安佐遭羈押 狄鶯崩潰一度失聯「家人急尋」海邊找到了

報案被要求「脫到內衣」拍照色警不起訴 被害人再議高市警局回應了

下班注意！午後對流旺盛 2縣市發布大雨特報「持續下到晚間」

芝加哥小交響樂團暫停活動 預計2027年重啟

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

▲（photo from chicagosinfonietta.org）

文／MUZIK

芝加哥小交響樂團（Chicago Sinfonietta）宣布，因面臨財務挑戰，將於2025-26樂季結束後，暫停所有藝術與教育活動。

一名發言人證實，該機構將裁撤7名行政人員，僅留下總裁兼執行長Sidney Jackson作為唯一的全職員工。該樂團計畫於2027年重新啟動大眾活動，迎接其成立40週年，另將舉辦一場與馬丁．路德．金恩紀念日（MLK Day）相關的募款活動。

聲明指出，音樂會的上座率與觀眾捐款尚未恢復到COVID-19疫前水準。因此該機構將在「策略革新期」內，專注於募款與永續發展規劃。

該團執行長Jackson在新聞稿中表示：「雖然我們近年在使命驅動與計畫推動上取得了重大進展，但如果不改變營運模式，我們將無法永續發展。這次的策略性暫停，將讓我們能夠重新構思未來在藝術與教育方面的計畫，並使其在財務上呈現正向成長。未來的樂季與節目編排或許會有所不同，但仍會深植於我們的使命與成長心態，從實力鞏固與永續發展的立場出發。」

1987年，Paul Freeman創立了芝加哥小交響樂團，使命是透過培養多元人才與接觸服務不足的聽眾，來推動古典音樂領域的公平性。該機構暫停計畫之際，正值藝術領域的動盪時期。在過去的一年裡，川普曾批評史密森尼學會（Smithsonian）存在「具分裂性、以種族為中心的意識形態」，並對未能禁止支持多樣性、公平與包容（DEI）計畫的機構，削減了聯邦藝術資助。

音樂總監陳美安在聲明中表示：「確保此機構的未來至關重要。15年前，我承接了弗里曼大師本人與董事會所託付的音樂認同，這是我珍視的藝術責任，特別是透過創新節目來捍衛DEI的獨特使命。我為能與小交響樂團的音樂家們並肩作戰感到自豪，也以此為榮——若沒有他們的熱情與才華，Freeman大師的願景今已不存。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤

相關新聞

2026年普立茲音樂獎得主揭曉

費城管弦樂團前駐團作曲家Gabriela Lena Frank創作的《蜂鳥：未來的神話》（Picaflor: A Future Myth），拿下2026年普立茲音樂獎（Pulitzer Prize for music）。

芝加哥小交響樂團暫停活動 預計2027年重啟

芝加哥小交響樂團（Chicago Sinfonietta）宣布，因面臨財務挑戰，將於2025-26樂季結束後，暫停所有藝術與教育活動。一名發言人證實，該機構將裁撤7名行政人員，僅留下總裁兼執行長Sidney Jackson作為唯一的全職員工。該樂團計畫於2027年重新啟動大眾活動，迎接其成立40週年，另將舉辦一場與馬丁．路德．金恩紀念日（MLK Day）相關的募款活動。

鋼琴家席夫將回匈牙利演出

與祖國舞臺睽違十五年的席夫（Schiff András）將再次在匈牙利舉辦音樂會——此前他曾於2011年公開表態：只要奧班（Orbán Viktor Mihály）政府執政，就不會回國演出——如今，他接受了布達佩斯市長Karácsony Gergely Szilveszter的邀請，計畫五月在布達佩斯演出，時間大致與新政府的就職相應。

洛杉磯愛樂新設駐團指揮

在杜達美（Gustavo Dudamel）洛杉磯愛樂的音樂藝術總監生涯進入尾聲之際，樂團宣布了一項新的任命——曾為杜達美指揮培訓計劃學員、近年迅速竄起的年輕指揮Anna Handler，將獲得「駐團指揮（conductor-in-residence）」這個新頭銜，任期三個樂季。

2026 MUZIKids兒童古典節9月中秋連假登場 打造親子們的音樂永續遊樂園！

「MUZIKids兒童古典音樂節」自2024年舉辦第一屆以來，已連續兩年吸引超過萬名觀眾參加，家長與小朋友們透過精心規劃的節目設計，一起打開耳朵，與實體樂器共振聽覺感動！加上兒童友善市集、免費快閃演出

薩爾茲堡音樂節提前撤換藝術總監

薩爾茲堡音樂節宣布，在任十年的藝術總監Markus Hinterhäuser將提早結束原本預計持續至2031年的任期，於9月底離任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。