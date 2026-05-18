芝加哥小交響樂團暫停活動 預計2027年重啟

▲（photo from chicagosinfonietta.org）

文／MUZIK

芝加哥小交響樂團（Chicago Sinfonietta）宣布，因面臨財務挑戰，將於2025-26樂季結束後，暫停所有藝術與教育活動。

一名發言人證實，該機構將裁撤7名行政人員，僅留下總裁兼執行長Sidney Jackson作為唯一的全職員工。該樂團計畫於2027年重新啟動大眾活動，迎接其成立40週年，另將舉辦一場與馬丁．路德．金恩紀念日（MLK Day）相關的募款活動。

聲明指出，音樂會的上座率與觀眾捐款尚未恢復到COVID-19疫前水準。因此該機構將在「策略革新期」內，專注於募款與永續發展規劃。

該團執行長Jackson在新聞稿中表示：「雖然我們近年在使命驅動與計畫推動上取得了重大進展，但如果不改變營運模式，我們將無法永續發展。這次的策略性暫停，將讓我們能夠重新構思未來在藝術與教育方面的計畫，並使其在財務上呈現正向成長。未來的樂季與節目編排或許會有所不同，但仍會深植於我們的使命與成長心態，從實力鞏固與永續發展的立場出發。」

1987年，Paul Freeman創立了芝加哥小交響樂團，使命是透過培養多元人才與接觸服務不足的聽眾，來推動古典音樂領域的公平性。該機構暫停計畫之際，正值藝術領域的動盪時期。在過去的一年裡，川普曾批評史密森尼學會（Smithsonian）存在「具分裂性、以種族為中心的意識形態」，並對未能禁止支持多樣性、公平與包容（DEI）計畫的機構，削減了聯邦藝術資助。

音樂總監陳美安在聲明中表示：「確保此機構的未來至關重要。15年前，我承接了弗里曼大師本人與董事會所託付的音樂認同，這是我珍視的藝術責任，特別是透過創新節目來捍衛DEI的獨特使命。我為能與小交響樂團的音樂家們並肩作戰感到自豪，也以此為榮——若沒有他們的熱情與才華，Freeman大師的願景今已不存。」

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