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2026年普立茲音樂獎得主揭曉

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

▲（Photo： Mariah Tauger）

文／MUZIK

費城管弦樂團前駐團作曲家Gabriela Lena Frank創作的《蜂鳥：未來的神話》（Picaflor： A Future Myth），拿下2026年普立茲音樂獎（Pulitzer Prize for music）。

該曲為費城管弦樂團、奧勒岡交響樂團以及 Bravo！ Vail音樂節共同委託創作，2025年3月由艾索普（Marin Alsop）指揮，在Marian Anderson Hall首演。

普立茲組織在公告中表示，這部作品基於一個受安地斯秘魯神話啟發、並重構於未來場景的原創故事。全曲共十個樂章，追隨一隻蜂鳥試圖逃離災變的歷程。

2020年該作品尚處於「草擬」階段時，Frank曾在接受《The Inquirer》訪問時指出：「在穿越廣袤大地的旅途中，蜂鳥的冒險催生了不同的種族與文明……在疫情爆發與『黑命貴』（Black Lives Matter）運動之前，我認為源頭的問題可以引導到探討什麼才構成『真正的美國人』，特別是在川普與 MAGA（讓美國再次偉大）的時代。」

這件作品探討了印加文明中「Pachacuti」的概念，即相信世界會週期性地經歷災難性的轉型。

在收到獲獎消息約45分鐘後，Frank反思道：「我並未預見川普2.0與MAGA 2.0的到來，但我確實感受到了社群中存在的強大力量，我覺得即便在川普任期結束後，這些力量仍將存在，是我們作為一個國家必須去面對的」，他說，「我還有更多故事需要訴說。雖然這部作品是一個重大的宣言，但它也寄託了我們對於和平與和解可能性的渴望。」

Frank與費城管弦樂團有著長期的合作關係，曾於2012年受邀為涅傑—瑟貢（Yannick Nézet-Séguin）擔任音樂總監的首個樂季創作了新作品——《庫斯科小協奏曲》（Concertino Cusqueño），並於2019年至2023年擔任該樂團的駐團作曲家。

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