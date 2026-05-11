洛杉磯愛樂新設駐團指揮

文/MUZIK

在杜達美（Gustavo Dudamel）洛杉磯愛樂的音樂藝術總監生涯進入尾聲之際，樂團宣布了一項新的任命——曾為杜達美指揮培訓計劃學員、近年迅速竄起的年輕指揮Anna Handler，將獲得「駐團指揮（conductor-in-residence）」這個新頭銜，任期三個樂季。

駐團指揮每一季將有三週時間指揮樂團，地點包括Walt Disney Concert Hall與Hollywood Bowl，同時也會在Inglewood的Beckmen YOLA Center與學生合作。Handler接受電話訪問時表示，他現在也是波士頓交響樂團助理指揮，並強調自己對科技有高度熱情，希望能結合最新設備發展各種計畫。

「一切皆有可能」，Handler興奮地說——據說這種幾乎沒有上限的熱情，正是打動樂團與行政團隊的關鍵。

他甚至進一步想像，或許有一種隨身科技工具，就像眼鏡讓模糊視線變清晰一樣，把人的注意力集中在聲音振動上：「為什麼不能有『耳朵用的眼鏡』呢？」

該團總裁兼執行長Kim Noltemy表示，這項任命並不代表樂團未來不會再尋找一位能掌握整體方向的音樂總監，畢竟樂團業務範圍實在太廣，根本不可能由單一個人全面掌控。

同時，洛杉磯愛樂也補上了一個過去缺少的拼圖——也就是他們所謂的「創意合作團隊」。前音樂總監沙隆年（Esa-Pekka Salonen）將以創意總監身份，每季花六週時間協助思考「21世紀交響樂團應該是什麼樣子」。John Adams繼續擔任創意主席，早期音樂專家Emmanuelle Haïm（藝術合作夥伴）、爵士音樂家Herbie Hancock（爵士創意主席）以及Zubin Mehta（榮譽指揮）也都在其中。不過，這些人當中沒有一個低於60歲——而Handler本月才滿30歲。

Handler出生於法國，在德國長大，擁有哥倫比亞與德國背景，父母都是電機工程師，他表示自己對科技的熱愛正是來自於此。這樣的文化背景讓他對洛杉磯愛樂感到特別有歸屬感：他能與沙隆年對科技的開創性興趣產生共鳴，也因母親是哥倫比亞人，而自然能理解杜達美的委內瑞拉文化背景。

據Handler回憶，這次任命其實來得很突然，在他上個月於Walt Disney Concert Hall指揮樂團之後，樂團幾乎是「臨時起意」提出這個駐團計畫，甚至預計很快就從2026–27樂季開始。而他毫不猶豫地接受了這個機會——儘管他同時也即將在愛爾蘭的Ulster Orchestra展開人生第一個音樂總監職位的首個樂季。身為一名熱愛室內樂的鋼琴家，他也將成為德國波昂Beethoven House的駐館藝術家。不過他興奮地說：「在洛杉磯愛樂，你可以做很大的夢。如果你有任何瘋狂的點子，請一定要告訴我。」

Noltemy認為，這純粹是因為樂團被Handler的能量感染。

Handler對音樂教育與社區推廣的熱情，也是吸引樂團的一大因素。他17歲時就創立了自己的學生樂團，到各地學校、老人院、監獄巡演。他也認為，自己年紀還夠輕，能與洛杉磯青年管弦樂團的學生產生接近的世代感。

「我長遠的夢想，是打造一個古典音樂版的迪士尼樂園。裡面甚至可以有貝多芬第五號交響曲的遊樂設施。」他想像著旋律、節奏、和聲與曲式變成小角色，帶著觀眾一起經歷作品的旅程，「我很著迷於解碼音樂中的節奏。」

而他下個樂季在Walt Disney Concert Hall的兩套節目，則包括葛拉斯（Philip Glass）第十五號交響曲《林肯》的西岸首演（這部作品近期已被作曲家從甘迺迪藝術中心撤下），以及約翰．威廉斯（John Williams）近年的鋼琴協奏曲。

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