鋼琴家席夫將回匈牙利演出

文/MUZIK

與祖國舞臺睽違十五年的席夫（Schiff András）將再次在匈牙利舉辦音樂會——此前他曾於2011年公開表態：只要奧班（Orbán Viktor Mihály）政府執政，就不會回國演出——如今，他接受了布達佩斯市長Karácsony Gergely Szilveszter的邀請，計畫五月在布達佩斯演出，時間大致與新政府的就職相應。

據《Klubrádió》報導，席夫預計將在演出前提早回到匈牙利。

席夫接受電話訪問時表示，他在選舉後處於一種欣喜若狂的狀態，感到非常高興，並希望「奧班政府做的那些醜事將會結束」。他說，過去 16 年來，他常常為匈牙利感到羞愧，但這是很長一段時間以來他第一次感到自豪，因為「整個歐洲都在以欽佩的眼光看著匈牙利，這是一種非常好的感覺」。他補充說，當然，在László Krasznahorkai與Katalin Karikó獲得諾貝爾獎時，他也感到自豪，但「那不太一樣，因為那是他們個人成就帶來的自豪」。

席夫1979年離開匈牙利。2000年看到奧地利極右勢力崛起後，他放棄了奧地利國籍，此後一直是英國公民。2011年，他宣布只要奧班政府仍在執政，就不會在匈牙利演出，這一決定讓他收到多次威脅。儘管如此，他此後多次明確表示，在看到匈牙利公共生活出現正面改變之前，他沒有返回祖國的打算。他最近向《Klubrádió》表示，這對他而言是良心問題，「這樣一來，當你早上起床、走進浴室、看著鏡子時，不必對著自己的倒影吐口水」。

他還補充說，這並不容易，因為他非常想念匈牙利——他的朋友和回憶都在那裡——但如果要再次做出這樣的承諾，他仍然會堅持。他也表示，只要川普（Donald Trump）仍在掌權，他不前往美國的決定就依然不變。

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