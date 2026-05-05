2026 MUZIKids兒童古典節9月中秋連假登場 打造親子們的音樂永續遊樂園！

▲在本屆MUZIKids兒童古典音樂節參與的三位音樂家，特別於記者會上合作演出（左為鋼琴家「江老師」江宇婷，中為米特動物樂園音樂家張志宇，右為小號家魏廣晧）

文/MUZIK

「MUZIKids兒童古典音樂節」自2024年舉辦第一屆以來，已連續兩年吸引超過萬名觀眾參加，家長與小朋友們透過精心規劃的節目設計，一起打開耳朵，與實體樂器共振聽覺感動！加上兒童友善市集、免費快閃演出與親子互動活動等，「MUZIKids兒童古典音樂節」已成為台灣親子表藝市場最具代表性的音樂節慶，並且受到觀眾與社會的熱烈回應，本屆將有音樂節首次的「永續夥伴」王道銀行教育基金會加入，與孩子們共創美好的音樂回憶！2026 MUZIKids兒童古典音樂節將遠離酷暑，移至中秋連假舉辦：9月25日（五）至27日（日）於臺灣戲曲中心連續三天演出18場音樂會，賞月之餘更賞樂！更讓人興奮的是，4月20日開賣的限量早鳥票，已經創下兩周超過2000張的預售記錄，顯示三年來親子觀眾對於音樂節的支持與關注。5月4日票券將全面啟售，當中更包含詢問度爆表的《寶寶的交響樂2》，想為自家寶貝搶下「寶寶搖擺區」的爸媽們，動作要快！

2026 MUZIKids兒童古典音樂節與過往最不同的地方，是更加具體融合ESG永續議題，音樂節創辦人、同時也是古典音樂媒體MUZIK董事長孫家璁表示，在高度現代化的社會裡，對於ESG議題的重視是世界潮流：「這三年來，MUZIKids注重的是對於下一代的美感教育，與ESG議題注重的永續性互相呼應。」像是本屆在大表演廳的節目《動物大富翁》，便是用台灣在地的特有種或是亞種，與古典樂經典《動物狂歡節》進行結合，讓孩子們在聆聽高品質音樂的同時，也能認識自身所處的環境。孫家璁特別提到：「這次MUZIKids也十分榮幸，找到了擁有同樣理念的王道銀行教育基金會成為『永續夥伴』，支持我們在節目內容中加入ESG議題，並且在未來持續合作針對年輕音樂家的人才培育計畫，希望從觀眾端與舞台端的雙重培養，為音樂環境帶來正向的永續循環。」

除了「永續夥伴」王道銀行教育基金會之外，過去支持過音樂節的「合作夥伴」，今年也不會缺席：YAMAHA除了會繼續提供去年廣受好評，讓眾多孩子們第一次觸碰琴鍵的公共鋼琴外，本次更贊助2026 MUZIKids兒童古典音樂節全數演出的鋼琴使用，一同實踐樂器的永續價值，另外YAMAHA音樂教室還安排戶外音樂活動、親子互動體驗以及可愛的蘋果造型吉祥物「噗噗嚕」與大家見面。教育部樂器銀行也會持續參與現場市集，帶領孩子觸摸與體驗管弦樂器。日系童裝品牌MIKI HOUSE本次則會與親子工作坊合作，運用彩繪拼圖帶領孩子認識動物。過往大受歡迎的「午休音樂會」，本屆也持續與舒眠品牌眠豆腐合作，打造最舒適放鬆的賞樂環境。從首屆就支持的大學眼鏡與大學眼科，今年再度攜手陪伴音樂節，與大家關注孩子的視力健康。大學眼鏡更特別為觀眾準備專屬好禮，憑票根至全台門市消費，不限金額即贈送價值千元的學童葉黃素！另外，本次更迎來了三個新的合作夥伴：育兒品牌Chicco準備了限量精緻好禮，提供現場觀眾抽獎；陪伴台灣三十年的家庭用紙品牌春風，也會在市集現場提供闖關親子們免費贈品。人氣肖像授權品牌三麗鷗，本次除推出三麗鷗明星限定贈品參加抽獎外，也將於戶外市集舉辦「三麗鷗大明星見面會」，今年歡慶30週年的布丁狗也將現身音樂節現場，與小朋友們一同聆聽音樂、快樂律動！

如同過去兩屆的宗旨，MUZIKids兒童古典音樂節維持針對孩童設計的三大特點：每場演出不超過1小時的「集中專注力」、可以隨時進出座位的「哭鬧不用怕」、安排演出者進行友善的「說書人互動」，提供親子一個完全無壓力的聆賞環境。今年舉辦期間適逢中秋連假，MUZIKids也在臺灣戲曲中心的大表演廳與小表演廳安排了6檔共18場演出，創下歷年之最。同時，臺灣音樂館的工作坊、戶外廣場的免費演出還有親子友善市集，本次也都是以連續三日的規模來進行，邀請大家一起在美妙的樂音裡，共渡歡樂又滿足的中秋假期。

▲參與2026 MUZIKids兒童古典音樂節的演出者與合作夥伴們，由右至左為導演陳仕弦、音樂顧問與指揮張尹芳、小號家魏廣晧、米特薩克斯風重奏團團長陳冠文、米特動物樂園音樂家張志宇、王道銀行存匯支付部部長暨資深協理黃峰昶、鋼琴家「江老師」江宇婷、王道銀行教育基金會執行長方瑜、音樂節創辦人暨董事長孫家璁、台灣山葉音樂股份有限公司董事長兼總經理西原詩繪、教育部樂器銀行專案研究經理蔣仲杰、台北愛樂管弦樂團演出協理陳倩芬、微光古樂集創辦人暨團長蔣皓任、微光古樂集音樂總監大下詩央

今年在大表演廳的活動共有三檔交響樂團演出，全都由音樂節顧問張尹芳指揮台北愛樂管弦樂團擔綱重任。首先是去年創下最快銷售記錄，觀眾好評不斷的系列《寶寶的交響樂2》，由指揮張尹芳親自挑選適合曲目，加上導演陳仕弦設計互動橋段，讓0到3歲的寶寶們，可以與家長一起聆聽交響樂，在嬰幼兒認知發展的黃金時期給予最高水準的聽覺啟發！去年一票難求、開放寶寶能夠在樂團正前方自由爬行的「寶寶搖擺區」，今年更是在精算利用空間後擴大入場數量，希望能讓更多的家長留下與寶寶一同隨音樂搖擺的快樂回憶！

另外兩檔節目則是適合3至12歲孩童欣賞：《動物大富翁》轉化古典樂經典《動物狂歡節》的既定形象，由台灣生物特有種或是亞種，像是雲豹、黑熊、台灣藍鵲等等一同加入，運用互動擲骰子的故事引導，把音樂廳變成好玩有趣的桌遊現場！過去兩屆在小表演廳的演出創下全完售佳績的「米特動物樂園」，今年則首度登上大表演廳，帶來《月光女王：月娘 ê 夢》音樂會，孩子們將與兔子、狐狸、老虎與獅子一同冒險，探尋月光女王的身世之謎。

在小表演廳的三檔節目，則是各具台灣首演的獨特性：過去兩屆帶領小觀眾們穿越時空，經歷文藝復興與巴洛克時期的微光古樂集，這次則是要訴說四百年前，台灣與西班牙商船交會的剎那──《艾爾摩莎的月亮傳說》將重現當時台灣與歐洲的樂器演奏，透過音符歌頌同迪士尼動畫般的在地傳奇。擁有超高人氣的鋼琴家Youtuber「江老師」，繼去年驚喜客席演出協奏曲後，今年要在小表演廳打造全新親子音樂會製作《關於練琴可以獲得寶藏那件事》，以母子之間練琴的攻防戰做為主線，帶出學習音樂不為人知的辛苦與完成演奏的成就感，家裡有習琴孩子的親子檔們，絕對不可錯過江老師的肺腑之言！《嘟哇嘟哇．聽爵士》則是MUZIKids首檔爵士音樂節目，特邀小號家魏廣晧精心策劃，集合台灣知名爵士音樂家共演，帶領孩子們認識各個重要時期與風格，一起在「嘟哇嘟哇」的和聲中，感受到爵士樂的歡樂與放鬆。

「2026 MUZIKids兒童古典音樂節」將於9月 25日（五）至27日（日）在台北市的臺灣戲曲中心舉辦，詳細演出內容請洽「2026 MUZIKids兒童古典音樂節」官方網站或「MUZIKids」社群專頁，全數節目皆於5月4日啟售，全音樂節節目任選3張以上享85折優惠（「寶寶搖擺區」除外），單場20張以上享8折團票優惠，另有MUZIKids粉絲享單場折價150元優惠，以及王道銀行卡友可享2張88折優惠、中國信託銀行卡友可享2張88折等專屬合作優惠，購票詳情請洽OPENTIX 兩廳院文化生活。

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