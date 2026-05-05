薩爾茲堡音樂節提前撤換藝術總監

▲薩爾茲堡音樂節現任藝術總監Markus Hinterhäuser（©SF/ Neumayr/ Leo）

文/MUZIK

薩爾茲堡音樂節宣布，在任十年的藝術總監Markus Hinterhäuser將提早結束原本預計持續至2031年的任期，於9月底離任。

現年68歲的奧地利鋼琴家Hinterhäuser，自2016年10月1日起擔任這個在歐洲極具影響力的文化職位，而且音樂節還曾在2024年4月宣布，將自2026年至2031年再給予他第三個五年任期。

監事會在週四聲明中表示：「由於雙方在意見上存在無法調和的分歧，薩爾茲堡音樂節與藝術總監Markus Hinterhäuser已決定即刻分道揚鑣。」聲明並補充：「此決定源於一場會議——一方是音樂節監事會的律師，另一方則是藝術總監及其法律顧問。」

監事會表示，Hinterhäuser將在現有合約於9月30日結束前處於休假狀態，並將「盡速」任命一位臨時藝術總監，目前也已開始與潛在人選接觸。

Hinterhäuser原本有機會成為自卡拉揚（Herbert von Karajan，從1956年上任就一直做到1989去世）以來任期最長的藝術總監。

該音樂節現任主席為律師出身的Kristina Hammer，他於2022年接替了自1995年起掌舵的Helga Rabl-Stadler。

今年的音樂節預計將於7月17日至8月30日舉行，包含於19個場地進行的171場演出，另有37個青年場次。

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