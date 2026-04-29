拉赫曼尼諾夫僅存的學生 史蘭倩斯卡逝世

文/MUZIK

拉赫曼尼諾夫最後一位在世的學生史蘭倩斯卡（Ruth Slenczynska ），4月22日以101歲高齡逝於美國加州。

史蘭倩斯卡直到九十多歲仍活躍於鋼琴演奏。2022年，他重新與Decca Classics簽約，並為紀念自己橫跨九十年的音樂生涯，推出自1960年代以來首張在該廠牌發行的專輯《My Life in Music》。

他曾說：「誰聽過像我這個年紀的鋼琴家還在錄新專輯？音樂本來就是帶來喜悅的。如果我的音樂仍能帶給人喜悅，那它就完成了它該做的事。」

波蘭裔的史蘭倩斯卡1925年生於加州，四歲便登台演出。父親Josef Slenczynski是著名小提琴家，亦曾任華沙音樂院院長。他在回憶錄《Forbidden Childhood》中提到，父親每天早上都要求他在早餐前練完蕭邦全部24首練習曲。

五歲時，他便在電視上演奏貝多芬的作品，當時Pathé評論他的演奏「令樂評人驚艷」。七歲時，他已在巴黎與交響樂團登台合奏。

1934年，他遇見了「拉赫曼尼諾夫先生」。

2022年專輯發行時，他分享了老師傳授給她的心得：「如果你沒有徹底理解一件事，你就無法真正駕馭它……經年累月地練習它，慢的、快的，直到它成為你的一部分。然後你才能呈現它——但那需要時間。」

據說兩人常一起喝茶。直到晚年，他仍佩戴著一條據稱由拉赫曼尼諾夫贈送的法貝熱彩蛋項鍊。

在他非凡的一生與職業生涯中，史蘭倩斯卡曾為五位美國總統演出，包括在甘迺迪就職典禮上演奏；也曾與杜魯門合作莫札特四手聯彈。

他在20世紀初的美國音樂界人脈廣泛，甚至在巴伯的《Adagio for Strings》尚未命名前就已聽過此曲。

對他而言，音樂必須「說些什麼」：「如果我沒有在對觀眾說話，那他們是在浪費時間，我當然也是！」

晚年，他錄製了貝多芬鋼琴奏鳴曲，並在COVID-19疫情首次封鎖期間，為紀念作曲家誕辰250週年，將演出上傳至YouTube。97歲時，仍在賓州Lebanon Valley College舉辦獨奏會慶生。

在慶祝101歲生日三個月後，他於加州一間安養機構中安詳辭世。

Dominic Fyfe（Decca Classics廠牌總監）表示： 「2021年，當世界正處於封鎖之中時，史蘭倩斯卡來為Decca錄下最後的錄音。那是一種帶著情感的回歸。早在1950年代，他就曾為American Decca錄製一系列LP，但之後轉向教學。六十年後邀請她重返錄音室，是一次記錄他音樂人生的機會，也讓人得以述說他漫長生命中接觸過的那些非凡作曲家與人物。」

他補充說，對他影響最深的是五歲時便認識的作曲家巴伯，他的提點——「當你走上舞台時，要讓觀眾看見音樂有多美，而不是你彈得有多好」——成為史蘭倩斯卡富有同理心演奏與歷久彌新的藝術核心。

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