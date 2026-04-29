美國指揮大師MTT告別人世

▲（photo from michaeltilsonthomas.com）

文/MUZIK

美國備受愛戴的指揮家、作曲家與音樂教育家——Michael Tilson Thomas（MTT）經過與腦瘤（多形性膠質母細胞瘤，glioblastoma multiforme）長達四年多的搏鬥，於4月22日以81歲高齡辭世。

他曾深刻改變舊金山的文化面貌，並讓古典音樂觸及新一代聽眾。

1944年12月21日，MTT出生於洛杉磯的一個表演世家，可說從一開始就註定走上藝術之路。他在南加州大學師從作曲家Ingolf Dahl學習指揮與作曲，年輕時曾與史特拉汶斯基、柯普蘭等作曲家共事。

1969年，他臨時頂替指揮波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra），一舉成名，以沉著與音樂洞察力贏得高度讚譽。之後他擔任該團首席客座指揮，並歷任水牛城愛樂（Buffalo Philharmonic Orchestra）音樂總監（1971-79）、洛杉磯愛樂（Los Angeles Philharmonic）首席客座指揮（1981-85）、以及倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）首席指揮（1988-95）。

1987年，他與Ted Arison共同創立了New World Symphony——位於邁阿密海灘的研究所級樂團學院，致力於培養不同背景的年輕音樂家成為古典音樂界的領導者，該機構至今仍持續運作。

他於1995年至2020年間擔任舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）音樂總監，長達25年的任期讓該樂團躍升至國際級水準。在他的領導下，樂團以大膽節目策劃聞名，同時推廣美國作曲家與歐洲經典。他在古典音樂的溝通能力方面，被認為是繼其導師伯恩斯坦（Leonard Bernstein）之後最出色的一位。他的「Keeping Score」計畫透過教育與電視節目，讓數百萬人更容易接觸古典音樂——無論是在音樂會現場或螢幕前，他都傳達一個信念：音樂屬於每一個人。

他對馬勒的作品特別投入，其交響曲錄音廣受好評。除了指揮，他也持續創作，代表作包括《安妮日記》（由奧黛麗赫本擔任旁白首演）與《里爾克冥想》。

近年來他與重病搏鬥。2021年，他公開自己罹患惡性腦癌，之後一度重返指揮台，但2025年腦瘤復發。他最後一次公開露面是在2025年4月26日，指揮舊金山交響樂團。今年2月，他的丈夫Joshua Robison亦已辭世。

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