債務評級下滑 大都會歌劇院財務狀況高危

文/MUZIK

根據《彭博》（Bloomberg）的一篇報導，評級機構Moody's將大都會歌劇院的債務評級從B3下調至 Caa1，並表達負面預期，進一步將其評級打入「垃圾級」。

此次降評的原因在於「顯著的結構性赤字」，加上自2023年以來，該院已從其捐贈基金中提取了總計1.2億美元。分析師指出，這已侵蝕其現金與投資總額。

Caa1的評級代表信用風險極高且財務狀況不佳，通常被稱為「垃圾級」或「投機級」，即該機構雖然尚未實際違約，但已有相當的違約風險。

諷刺的是，這項消息發布的幾週前，大都會歌劇院才稱因需求旺盛，決定加演《崔斯坦與伊索德》，並在 2025—26演出季前半段看到票房銷售有所回升。

但大都會歌劇院同時也宣布裁員與減薪，原因是對一項總額2億美元的沙烏地阿拉伯合作案前景感到擔憂。根據該協議，沙方將提供補助，交換條件是歌劇院每年冬季須在利雅德附近的Royal Diriyah Opera House進行為期三週的演出。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》