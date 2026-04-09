MUZIKids LAB：讓音樂成為孩子感受世界、建立世界的一種方式

文/MUZIK

在親子藝術活動愈來愈多元的今天，我們不禁會想問：音樂除了是表演、是學習、是才藝，還可以是什麼？對 MUZIK 而言，今年五月推出的MUZIKids LAB，正是一個試圖回答這個問題的開始。

「LAB」，首先當然有「實驗室」的意思。它代表一個可以測試、可以發展、也可以拓展想像的空間。我們希望透過較小規模、但更貼近孩子感受的設計，去探索親子音樂活動更多的可能性：音樂如何不只是被欣賞，也能被體驗；如何不只停留在舞台上，也能走進孩子的身體、情緒與日常之中。

但這次的 LAB，還有另一層更具體的意義，那就是Listen、Action、Build。這三個字，剛好對應了MUZIKids LAB的三個節目方向，也構成了我們對孩子接觸音樂方式的一種想像。

所謂Listen，是透過聆聽打開感受世界的入口。這次的【繪本室內樂】貓貓祕境與神奇的山，不只是單純讓孩子聽音樂、看故事，而是希望藉由作品的內容，引導孩子理解內在情緒，建立心理上的感受。同時，這個節目也將環保議題放入敘事之中，讓孩子在藝術體驗裡，不只是接收美感，也能慢慢理解自己和環境之間的關係，進而開始思考自己和世界的連結。

而Action，則是讓音樂從耳朵延伸到身體。這次舉辦的【音樂律動工作坊】維也納人最愛的進行曲，還特別結合了專業音樂治療師的觀點與建議，期待讓親子互動不只是熱鬧地一起動一動，而是更進一步地去探索音樂與身體的連動，能不能成為陪伴孩子、支持孩子的一種方式。近年來，許多家長對於孩子的情緒表達、專注力發展與互動能力都更加重視，而我們也相信，音樂若能結合更專業的跨域觀點，它所發揮的功能可以不只停留在娛樂，而是成為更溫柔，更有支持性的存在。

至於Build，則呼應了手作樂器的活動設計。在【DIY樂器工作坊】生活中的聲音魔法當中，孩子不只是做出一件作品，而是在動手創造的過程裡，理解聲音是如何產生的，也理解物件可以如何被重新使用。這項活動強調環保、回收與再利用的概念，希望讓孩子從最直接的操作中，感受到永續並不是遙遠抽象的價值，而是可以從手邊的材料開始實踐。當孩子親手把原本可能被丟棄的素材轉化成能發出聲音的樂器，便能夠體會到創造不一定來自全新的資源，也可以來自重新看待既有的事物。

因此，MUZIKids LAB 並不只是把三個活動放在一起而已，而是有意識地希望能建構出一個整體。從Listen到Action再到Build，我們想傳遞的是：音樂可以是聆聽，可以是行動，也可以是建造；它可以幫助孩子感受自己、連結他人，也能重新認識我們所生活的環境。當藝術活動不再只局限於美感的體驗，而是感受能力，關係能力與環境意識的培養，音樂就不只是才藝的一部分，而可能成為孩子理解世界，建立世界的一種方式。

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