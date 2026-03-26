職業傷害也分性別 女性小提琴家的「上肢耐力賽」

文/MUZIK

拉小提琴對身體負擔很大——大約有60%的專業小提琴手與中提琴手會經歷某種與演奏相關的肌肉骨骼疾病（ playing-related musculoskeletal disorder，PRMDs），在全球大型管弦樂團的各樂部之間穩居最高。表演藝術醫學專家、成功診斷過成千上萬名尋求止痛的提琴手的Macquarie University 物理治療副教授Cliffton Chan更指出，這種情況至少在過去二十年間都未改變。

身為小提琴獨奏家、樂團首席，又是指揮與教育家的Bach Akademie Australia巴洛克樂團藝術總監Madeleine Easton，每天拉琴常超過六個小時。累積演奏時數早已破千的他，便深知演奏對身體造成的重負：「從人體工學的角度來說，小提琴真是場噩夢……你得把頭往左轉、再稍微傾斜，左臂抬到前方、前臂扭轉——而且得維持這樣的姿勢好幾個小時。」

Chan說明：「在表演藝術醫學的領域裡，職業古典小提琴家有時被稱為『上肢耐力運動員』」，管弦樂曲往往讓小提琴手的工作量遠超其他樂器。正如Easton所言：「那是一種長時間的重複動作……必須非常專注地在演奏時保持放鬆。」

從前，小提琴家常會隱瞞傷病，Chan回顧：「不能讓任何人知道，否則下一份工作就沒了。你的同事也會對你另眼相看。音樂家往往是撐完整場演出，然後在後台崩潰。」而且治療方式也相當原始，「五十年前，如果演奏者有肌肉骨骼疼痛，可能會被建議長期休息，或乾脆改用另一邊拉琴——這些做法往往直接斷送了有前途的職業生涯。」

Easton就回憶，自己年輕時也曾因拇指緊繃而只能練音階，時間幾達半年，直到跟隨倫敦皇家音樂學院名師Maurice Hasson方知「演奏時要學會專注於放鬆肌肉」，才豁然開朗。

如今，他以自律方式管理小提琴帶來的「運動員式挑戰」：持續觀察肩膀的緊繃狀況，並透過重量訓練、瑜伽、伸展運動及亞歷山大技巧（姿勢訓練）來維持身體狀態：「在一行裡，我們都需要一雙旁觀的眼睛，就像職業網球選手需要教練一樣。」

Easton還注意到，小提琴的構造讓女性演奏者更容易遇到身體上的困難，意即男性演奏者通常較容易調整架設樂器的方式：「因為他們通常脖子較短、肩膀較寬，小提琴就能自然地卡在下巴下方。」

Chan也同意，各樂部的女性音樂家肌肉骨骼傷害比例都偏高。不過他補充：「與其講成功與抗傷能力和性別特徵有關，不如說更關鍵的是能否認識並適應個體差異。」

「我們需要更了解所有的風險因素，更精準地測量，才能制定正確的支持與介入措施」，Chan肯定，隨著教育普及與醫學進步：「臨床醫師現在更擅於發現這些問題，而多數音樂家也願意主動回報。」

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