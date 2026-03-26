「國臺交是非常愛音樂的樂團，也是我一生中最重要的樂團之一」 指揮家水藍與國臺交再續三年情緣

文/MUZIK

3月16日，國立臺灣交響樂團（以下簡稱國臺交）在高雄Hskin藝術沙龍舉辦「水藍來了！NTSO樂友見面分享會」，由首席客席指揮水藍與團長歐陽慧剛進行對談，即便因為配合樂團繁忙的排練時程，見面會只能選在週一下午舉行，依然吸引了將近50位樂迷到場參與，可見水藍在台灣樂界的魅力與高人氣！

「國臺交是我生命中最重要的樂團之一。」對談初始，水藍就一句定位國臺交在他樂壇生涯中的重要地位：「哥本哈根愛樂、新加坡交響樂團，還有國立臺灣交響樂團，這三個團就是我生涯理最重要的三個團。他們的共通點是，都能感受到團員們非常『愛』音樂。」此點也能從團長歐陽慧剛口中得到印證，他表示自己上任快一年來，每次只要水藍指揮的場次快到了，都能在團部裡感受到一種「水藍老師要來了！」的興奮之情：「團員們都相當期盼他的來到，渴望跟水藍老師一起創造音樂。」因此，國臺交也證實，與水藍的合作會再續三年，繼續為樂迷帶來更多美好的演出！

談到與NTSO長年累積的合作關係，水藍表示，與同一個樂團持續同行，是音樂工作中難得而珍貴的經驗。「長時間的合作，讓彼此之間形成一種不需要多說的默契。國臺交是一個願意不斷成長、也願意面對挑戰的樂團，在一次次演出之中，發揮『1加1等於3』的效果！」團長歐陽慧剛也補充道，水藍與國臺交長期而穩定的合作，使樂團在藝術方向上能夠累積更清晰的輪廓：「也讓我們在規劃樂季時，可以把眼光放得更遠，而不是只看眼前的一場音樂會。」

在分享會中，水藍也談到本樂季「北歐樂季」的規劃理念，他表示自己至哥本哈根愛樂擔任首席指揮前，更住過冰島好一陣子，對於北歐的音樂一直都有深刻的體會：「他們的作曲家不像德奧具有歷史傳統，也不像南歐有宗教框架，反而更有民族精神。」以本週五、六即將演出的尼爾森第三號交響曲《恢闊》為例，就可以從中聽到尼爾森與老師布拉姆斯致敬的主題，但同時又有人聲發揮的新意。」另外，本樂季還安排了西貝流士與台灣舞台少見的斯文森（Johan Svendsen）交響曲等曲目，就是水藍希望帶給台灣觀眾感受北歐音樂遼闊與內省並存的氣質：「這些作品不急著說話，但會慢慢走進人心。」

對談後的交流十分熱烈，當中有樂友問到，水藍生命中的這三個重要樂團，究竟在音樂表現上有什麼不同時，水藍以團員組成做出了非常有趣的對比：「哥本哈根愛樂團員主要會以歐盟國家為主，歐洲團都會有自己的『傳統』，演出某些作曲家會有固定的樣式。新加坡交響樂團則是向世界招募團員，因此出現很不同的組成，譬如大家公認銅管是美國最強、木管或弦樂是歐洲最佳，就會有來自世界各地的團員。」對於團員組成，歐陽慧剛補充道，因為國臺交的公立性質關係，規定上要以本國音樂家為主：「只有我們現在的定音鼓首席，因為真的人才難尋，才特別獲得文化部許可，招募外國籍團員。」不過在水藍眼裡，這反而是優點：「台灣樂界應該要很驕傲，你們擁有很棒的音樂家們！像是國臺交的團員有著不同的學習背景，有些人來自歐洲，有些人來自美國，所以相當有『彈性』（flexible），我可以跟國臺交演出任何風格的曲目，都不會覺得有問題。」

另外，也有樂友針對所謂「某某樂團之聲」的說法詢問水藍，是否嘗試建立「國臺交之聲」？水藍的回答則發人深省：「對我來說，音色不是指揮的聲音，而是作曲家的聲音。不同的作品，需要不同的呼吸與質地，樂團的任務，是讓這些聲音能夠被真實地呈現出來。」同時他也強調，這些天團之聲，往往與音樂廳有高度相關，譬如維也納愛樂與維也納音樂廳、皇家大會堂管弦樂團與皇家大會堂音樂廳等，得要軟硬體都能配合，才能夠精準控制出樂團音響。對於台中一直缺乏理想的音樂廳來說，這是國臺交相當缺乏的一塊拼圖，也希望未來能看到改善機會。

談到樂團經營與藝術方向，歐陽慧剛笑稱團長的工作如同「極限運動」，需要在藝術理想與現實條件之間不斷尋找平衡：「以團員來說，一方面要求他們要準時上下班，一方面又要他們在音樂上展現自由度，其實概念上是相反的事情，身為團長就必須要協調當中的平衡。」擁有悠久歷史的國臺交，在持續追求藝術品質的同時，也始終希望讓音樂更貼近民眾，讓更多人能夠走進音樂廳、接觸音樂，讓國臺交的聲音不只存在於舞台之上，也存在於臺灣社會之中！

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