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帕佛．賈維將掌倫敦愛樂

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

倫敦愛樂管弦樂團（London Philharmonic Orchestra）宣布，帕佛．賈維（Paavo Järvi）將於2028–29樂季起接替愛德華．賈第納（Edward Gardner），出任該團首席指揮。

現年 63 歲的賈維出生於愛沙尼亞的一個音樂世家，他的父親尼姆（Neeme Järvi）也是指揮家，弟弟克里斯揚（Kristjan Järvi）同樣從事指揮。1980年，賈維一家移居美國，帕佛就讀於費城的寇蒂斯音樂學院（Curtis Institute of Music），又在洛杉磯愛樂學院（Los Angeles Philharmonic Institute）師從伯恩斯坦（Leonard Bernstein）。

在其豐富而顯赫的職業生涯中，他曾與多個世界頂尖樂團合作，包括馬爾默交響樂團（Malmö Symphony）、辛辛那提交響樂團（Cincinnati Symphony）、法蘭克福廣播交響樂團（Frankfurt Radio Symphony）、NHK交響樂團以及巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris，賈維於2010-2016年間任音樂總監）。

他已擔任布萊梅德意志室內愛樂（Deutsche Kammerphilharmonie Bremen）藝術總監逾二十年。2011年，他創立帕努音樂節（Pärnu Music Festival），並成立其常駐之愛沙尼亞節慶管弦樂團（Estonian Festival Orchestra）。他也是蘇黎世音樂廳管弦樂團（Tonhalle-Orchester Zürich）現任首席指揮。

賈維長年與這些樂團造訪英國演出，也經常以客席指揮身分與愛樂管弦樂團（Philharmonia Orchestra）及倫敦愛樂合作。他表示，正是2025新年期間與倫敦愛樂前往中國巡演的經驗，讓他確信雙方之間的化學反應。

他說：「當我第一次指揮倫敦愛樂時，立刻就感覺到我們非常契合，彼此之間有一股能量。通常我會盡量避免在聖誕節與新年期間工作，但當他們邀請我參與這次巡演時，我答應了，因為我知道這會是一件非常特別的事情。」

他還表示：「我從小就是聽這支偉大的歷史名團的錄音長大的。在我們家裡，他們從我童年時期就非常有名。」

他也期待更深度地投入英國的音樂生活——這對他而言其實並不陌生。過去30年來，他在倫敦一直有住所，同時在美國與愛沙尼亞也有據點。他說：「倫敦的古典音樂環境在世界上幾乎無可比擬。這裡擁有如此豐富的資源，以及令人難以置信的優秀音樂與音樂家。」

他同時也提到今日古典音樂界面臨的挑戰，包括如何培養新的觀眾群，以及如何打破人們認為古典音樂「艱深」或「菁英化」的印象：「我們都是這種藝術形式的傳教士；如今比以往任何時候都更需要強而有力的倡議與曝光。」

他在其他樂團推動過各種嘗試，例如與DJ、搖滾樂手合作，以及舉辦午夜音樂會等：「我們一直在嘗試各式各樣的可能性。有些比其他的更成功，但我們會持續嘗試。」他補充說，這些創新不應以削弱或簡化音樂本身為代價：「但事實上，大多數人並不是在成長過程中就接觸到古典音樂的；我們的工作便是找到讓人更容易與之接觸的方法。」

雖然現在談到與倫敦愛樂的具體節目規畫猶嫌稍早，但他表示，推廣自己祖國的音樂與當代作曲家將會是計畫的一部分：「我每年會委託愛沙尼亞作曲家譜寫四到五首新作品……我們當然會安排演出愛沙尼亞音樂，無論新舊。」他同時也提到英國音樂：「英國有一個非常活躍且重要的新音樂創作環境，因此可選擇的作品非常多。」

他說，倫敦愛樂是一支「幾乎任何曲目都能演奏得極為出色」的樂團。

這樣的評價也得到現任首席指揮的呼應。自2021年起擔任該職的加德納表示：「我從未見過一支樂團能如此迅速吸收並掌握多樣風格。」他說：「倫敦愛樂能在完全不同的曲目之間靈活轉換——從莫札特到當代音樂，以及其中的一切，而且總是帶著如此開放與友善的態度。」

加德納尚有兩年多任期，並且還有許多計畫正與樂團共同完成，例如今年四月要上演的半舞台版《伍采克》（Wozzeck），便是南岸中心（Southbank）的Multitudes音樂節甚受期待的活動之一。

他說：「現在就談論我的離任確實有些奇怪，因為時間還很早。但我們希望現在就宣布這個消息，好讓倫敦愛樂這些出色的音樂家知道，下一個時代將會迎來像帕佛這樣優秀的音樂家。」

加德納目前也是挪威國家歌劇院（Norwegian National Opera）音樂總監，準備在該院上演全套《尼貝龍根的指環》（Ring Cycle），他對此表示：「接下來有許多大型計畫同時湧現，形成了一個瓶頸。如果我無法投入全部精力，對像倫敦愛樂這樣卓越而傑出的樂團而言並不公平。」

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