名琴裸奔後 德航終於修改手提行李規定
文/MUZIK
2025年11月下旬，為配合德航（Lufthansa）地勤要求，小提琴家 Carolin Widmann不得不把自己的1782 Giovanni Battista Guadagnini拿出琴盒「全程裸奔」，才完成從赫爾辛基到萊比錫的行程。他將此事披露於自己的社群網站頁面，並與該航空集團管理層協商，促成了手提行李政策的修改：自2026年3月1日起，小提琴、中提琴、小號與烏克麗麗的琴盒，將正式被允許作為手提行李，登上德航及其集團的所有航班。
這項改變源於Widmann寄給德航集團執行長Carsten Spohr的一封公開信，之後再與該公司的一位管理層代表展開溝通。
Widmann指出，一般小提琴盒的標準尺寸約為80 × 27 × 16 公分，其體積明顯小於航空公司允許的手提行李尺寸 55 × 40 × 25 公分。根據他最近在Instagram上的貼文，德航已經以「尺寸總和規則（added measurements rule）」來處理這個問題：也就是把樂器盒的長、寬、高相加，總和最高限制為125公分。
此規定適用於德航集團旗下的航空公司，包括SWISS、Austrian Airlines、Brussels Airlines、ITA Airways、Eurowings。
Widmann寫道：「我非常感激，從現在開始，我們音樂家在搭乘德航及其集團的航班時，終於可以正式把樂器盒帶上機艙……也謝謝大家在我發表相關貼文之後，給予的支持、安慰與鼓勵！這些支持讓我更有力量，也鼓勵我堅持到底，把這件事一路努力下去——為了所有音樂家的名義。」
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