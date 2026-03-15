王羽佳戰萊布利希 樂壇毒舌丟節目

文/MUZIK

鋼琴家王羽佳日前以截圖部分公開了知名作家、評論家兼廣播主持人萊布利希（Norman Lebrecht）寄給他的電子郵件，並在回覆中嚴厲指控萊布利希所言「帶有貶抑意味的厭女式霸凌」。

據截圖顯示，萊布利希在信中對王未如約參加自己在BBC Radio 3主持的《Lebrecht Interview》節目訪談寫道：「我感到驚訝也很失望。我原以為你是一個認真、會遵守自己承諾的人。看來我可能得重新修正這個看法了。」

王在自己的Instagram帳號上貼出這段文字，並寫下回應：「這種帶有貶抑意味、厭女式的霸凌必須停止。我們是人，是需要滋養與正向能量才能成長的，而不是讓你拿來辱罵的角色。」

此事發生之後，與萊布利希以《lebrecht.live》、《Lebrecht Interview》等節目合作超過25年的BBC Radio 3即宣布雙方關係不會繼續。該頻道主管Sam Jackson表示：「當我們看到這則社群媒體貼文後立即採取行動——我們已經與萊布利希進行談話，未來他將不再與BBC Radio 3合作。」

萊布利希則表示：「一年前，王羽佳曾與我約定，要為Radio 3來上一次《Lebrecht Interview》。但他一再拖延，最後讓我失去了耐心，於是寄了一封或許稍微尖銳一點的郵件給他，告訴他我對他的看法比以前差了，這並不構成霸凌，也不是厭女——如果對方是男性藝術家，我也會說同樣的話。他把郵件公開了，BBC也做出了決定，取消了我下一季的節目。我已經向Sam Jackson和BBC為任何無意造成的尷尬表示道歉。」

BBC一名發言人證實，萊布利希目前並沒有簽訂任何未來節目的合約，但此前確實正在討論未來的節目來賓。

萊布利希目前經營一個頗受歡迎、但經常引發爭議的古典音樂八卦網站Slipped Disc；他也曾為《Telegraph》與《Evening Standard》等報紙撰稿，並出版過多本小說與非小說著作。

王羽佳方面對此事沒有進一步評論。

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