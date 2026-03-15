「永續合約」時效13年 波士頓交響2027分手尼爾森斯

▲（Photo from andrisnelsons.com，© Marco Borggreve）

文/MUZIK

波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）總裁兼執行長 Chad Smith與董事會上週發出一封電子郵件，宣布音樂總監尼爾森斯（Andris Nelsons）將於2027年卸下職務。

這位指揮於2013年受聘，並在一年後正式上任，成為該團一個多世紀以來最年輕的音樂總監。但根據公告，尼爾森斯只會留任至2027年壇格塢（Tanglewood）音樂節結束為止。

信件裡寫道：「不續約的決定是由BSO董事會作出的。原因除了我們對於樂團能持續保持最高演奏水準的共同希望，還有BSO與尼爾森斯在未來願景上並未達成一致。」

當然，Smith與董事會仍對尼爾森斯十三年來在BSO的與壇格塢音樂節上的奉獻深表感激：「我們期待在2026-2027樂季期間，適當地慶祝與致敬他的在任時光。」

展望未來，他們表示，為BSO規劃新的發展方向將使「我們摯愛的樂團在未來數年持續蓬勃發展」。同時，他們與尼爾森斯也都致力於確保他的任期能夠以平順且專業的方式畫下句點，讓雙方在此期間繼續共同完成重要使命——以最高藝術水準演出音樂，並作為波士頓地區廣大範圍內的文化與公共藝術支柱。

這項消息發布之際，BSO才剛在今年二月贏得兩座葛萊美獎，其中包括與馬友友合作錄製的蕭斯塔科維契大提琴協奏曲——該團也曾由尼爾森斯指揮，以蕭斯塔科維契交響曲錄音全集獲得四座葛萊美——更遑論他們2024年1月才稱與尼爾森斯進入了無限期合約狀態（evergreen and rolling）。

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