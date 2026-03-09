「在紛亂的世界裡，音樂是和平大使」 大提琴家卡普松談3月訪台系列音樂會

文/MUZIK

廣受樂迷歡迎的法國大提琴家卡普松（Gautier Capuçon），目前正在台灣進行近兩週的long stay──先是3月1日於台南、3月3日於台中，以及3月4日於台北與長期合作鋼琴家布雷利（Frank Braley）舉辦獨奏會，之後更會參與3月11日臺北市立交響樂團（TSO）2026年樂季的首場演出，同時也是首席指揮里柏瑞契（Alexander Liebreich）正式上任後的第一次登台。卡普松表示自己非常開心能夠再度回到台灣，每一次台灣觀眾給予他的熱情回饋，他都深受感動，這次更興奮的是還能在3月11日的音樂會上，世界首演自身好友杜布農（Richard Dubugnon）為他量身訂做的曲目：《靜默之詩》，為小提琴、大提琴與管弦樂團而作的狂想曲，作曲家更會親自來台欣賞並且在演前導聆時亮相，可見對於本次TSO委託創作的高度重視！

會邀請杜布農創作，其實是來自本場的另外一首曲子安排：法國作曲家聖桑斯為小提琴與大提琴所寫的協奏曲目《繆思與詩人》，卡普松表示，此曲很少演出，主要是因為他的作品長度太「尷尬」了：「演完大概是17分鐘左右，對於一個音樂會半場來說不夠長，但也不夠短到能在放一首協奏曲。」但此曲實在非常動聽，期望能讓更多人聽到此作的卡普松，便邀請了有20多年交情的瑞士作曲家好友杜布農，希望他能寫出同樣編制，也是大概15分鐘左右的曲目，便是本次要演的《靜默之詩》：「我演過很多杜布農的作品，但應該是第一次看到他使用『五聲音階』來創作！曲中他甚至自創了一段主題旋律，聽起來就像是亞洲民謠一般，非常的有趣。」融合了法式的背景，加上東方元素，以及與聖桑斯作品的呼應，讓卡普松相當期待3月11日的《靜默之詩》首演，也很高興能在台灣和TSO合作這檔演出。

延續《靜默之詩》的話題，卡普松語重心長地表示，現在的世界越來越紛亂，尤其前幾日又開始了新一輪中東戰爭，似乎進入了一個極端個人主義的社會：「越是在這樣的時候，音樂就可以是和平大使，因為音樂可以超越國界、超越文化、超越膚色──像是剛剛提到《靜默之詩》，他就能融合西方與東方文化，與各地的觀眾進行交流與溝通。」對於音樂家能夠承擔的社會責任，卡普松也在最新專輯《蓋亞》裡展現，此專輯邀請了16位當代作曲家合作：「除了因為專輯時長關係，請他們寫5分鐘內的曲子之外，我唯一的要求只有要寫與『地球』相關的曲子。」這份動機來自於卡普松近年的滑雪經驗：「我長期以來都會去白朗峰滑雪，但這幾年真的會親眼看到雪層越來越往上，這和聽到專家一直發出『氣候變遷』的警告是完全不同的感覺，一定要親眼所見，才能夠真正感受震撼。」透過音樂，卡普松也把這份與地球的共感帶給樂迷，期望眾人能夠更加重視這個直逼我們生活的議題。

卡普松大提琴獨奏會將於3月3日（二）晚間7點45分在台中國家歌劇院大劇院，以及3月4日（三）晚間7點45分在台北國家音樂廳舉行，購票請洽MNA牛耳藝術。卡普松擔任客席獨奏家的「【2026 TSO 首席指揮】里柏瑞契、黛戈、卡普松與TSO」音樂會將於3月11日（三）晚間7點半於台北國家音樂廳演出，購票請洽OPENTIX。

