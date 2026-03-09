現象級女高音娜汀．席雅拉首訪臺灣

文/MUZIK

「當代最閃耀的歌劇女高音」娜汀．席雅拉（Nadine Sierra），即將於2026年3月9日首度踏上臺灣舞臺，攜手吳曜宇指揮的國家交響樂團（NSO），帶來最拿手的曲目，從Bel Canto美聲時期的羅西尼、董尼采第、貝里尼、橫跨到浦契尼、威爾第、古諾後面的浪漫寫實時期，更有首次挑戰的《諾瑪》〈聖潔的女神〉，都是在歌劇中最經典，最艱難、也最動聽的女高音詠嘆調，全方位展現這位世界頂尖女高音的非凡魅力。

席雅拉1988年出生於佛羅里達州，父系來自波多黎各與義大利，母親則是葡萄牙人。他曾在曼尼斯音樂學院和西部音樂學院，師從傳奇女中音霍恩（Marilyn Berneice Horne）。 2009年，21歲的他在有「歌劇界的奧斯卡」之稱的「美國大都會歌劇院青年聲樂家選拔」（Metropolitan Opera National Council Auditions）中以威爾第《弄臣》中吉爾達的詠嘆調〈親愛的名字〉征服評審，奪得冠軍寶座，刷新該賽創立67年來最年輕獲獎者紀錄；次年又在瑪麗蓮．霍恩國際聲樂大賽（Marilyn Horne Foundation Vocal Competition）脫穎而出，成為賽史最年輕冠軍，獲獎後即獲紐約卡內基音樂廳獨唱會邀約；2017年，再以最年輕得主之姿榮獲「美國聲樂界諾貝爾獎」—理查．塔克獎（Richard Tucker Award）；2018年獲頒大都會歌劇院貝芙莉．希爾斯藝術家獎（Beverly Sills Artist Award），這些殊榮不僅印證其非凡才華，更奠定了在國際歌劇舞臺的重要地位。

席雅拉的聲音兼具光澤與深度，演繹風格更是詩意盎然，詮釋力度令人讚嘆，其獨特的演唱風格在全球頂尖歌劇殿堂中留下了深刻的足跡，27歲即登上紐約大都會歌劇院，緊接著在巴黎歌劇院（Opéra national de Paris）、米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）首演；2022年再次於大都會歌劇院擔綱《茶花女》，演活了「薇奧麗塔」；2023年樂季是英國倫敦皇家歌劇院（Royal Opera House）的《愛情靈藥》；2025年則有維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper）的《羅密歐與茱麗葉》，在在顯示了他在國際歌劇舞臺的重要地位。

在3月2日的線上專訪中，他談到了歌唱生涯的點滴與挑戰，還分享了對現代音樂產業的觀察，以及如何在高壓環境中找到平衡的智慧。

當被問到最喜歡的歌劇角色時，席雅拉坦言，年輕時他的答案總是威爾第歌劇《弄臣》中的吉爾達（Gilda）：「我從小接觸歌劇就愛上吉爾達這個角色，他純真和情感深深吸引著我，那時候的我覺得他的故事很貼近我的心。」然而，隨著年齡的增長和演出經歷的累積，他的想法也有改變：「現在我會說，我更愛《茶花女》中的薇奧莉塔（Violetta）。這個角色的複雜情感和深度，讓我每次演唱都感動至深。」威爾第在《茶花女》中用音樂傳遞情感的能力，讓他深深著迷：「每當唱到動情處，我總是忍不住落淚。威爾第的旋律和劇情設計，能將情緒帶到最深處，觸動人心。」本次臺灣首演，也將獻上《茶花女》中的三首經典詠嘆調，這些作品不僅動聽，更富有挑戰性與情感張力。

談到歌劇界的挑戰，席雅拉認為，在過去的音樂產業中，要兼顧愛情家庭事業，是身為女性音樂家的最大挑戰：「女性如果想在這個行業中生存，就必須比男性更堅強……「懷孕生子」這件事，在過去往往讓女性音樂家面臨事業風險。」如今的環境雖然更開放友善，女性音樂家能夠較從容的面對與處理這些問題，但數位時代帶來的「速度」，更不容小覷：「現在一切都變得更快。今天晚上的演出，可能當晚就會被上傳到YouTube，隔天早晨評論就已經滿天飛。」社群媒體的即時性使得每一場表演都暴露在公眾的目光下，壓力也隨之增加。

「過去，演出後的評論可能需要幾天才會出現在報章雜誌上，而現在，每個人都可以成為評論者。你的一句話、一張照片，甚至一個表情，都可能被過度解讀。」這樣的即時性雖然帶來了更多的曝光機會，但也讓藝術家承受了前所未有的壓力。「觀眾的期待從未降低，他們希望你永遠完美，但歌手也是人，會疲憊、會有情緒波動，甚至會有時差。」

而席雅拉自己紓壓、找到平衡的方式則是：「給自己24小時的完全安靜，不開口唱歌，甚至做到不說話。這聽起來像是極端的選擇，但對我來說，這是一種刻意的抽離，讓自己從高壓的環境中暫時脫離，專注於休息和恢復。」

此外，他也努力過「一般人的正常生活」。，無論是在紐約、維也納還是其他城市，都會抽時間健身、散步、喝咖啡，甚至與男友一起去郊外健行：「比如前晚在維也納演出前，我們一起去喝咖啡、吃蛋糕，然後傍晚再去劇院準備。那是一個再普通不過的日子，但正是這種普通，讓我能保持內心的平衡。」

令人意外的是，這位世界頂尖的歌劇女高音，演出前最常哼唱的歌曲，竟然是惠妮．休斯頓的〈I Wanna Dance with Somebody〉：「這首歌總能讓我放鬆心情，幫助我從緊張中解脫出來。」他笑著說，自己經常一邊梳化妝，一邊哼唱這首歌，讓自己不那麼嚴肅、不那麼緊繃，然後從容地走上舞臺。

對於即將到來的臺灣之行，席雅拉充滿期待，希望臺北的天氣能像家鄉佛羅里達一樣溫暖濕潤：「這樣的天氣對女性的皮膚很好，對女高音的嗓音也非常友善！」

