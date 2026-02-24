快訊

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

▲Jakub Hrůša（from jakubhrusa.com；photo: Charlie Clift）

文/MUZIK

在Antonio Pappano長達22年的音樂總監任期結束後，英國皇家歌劇院（Royal Opera House ）迎來新世代Jakub Hrůša接任此職；Speranza Scappucci則成為三十年來第一位首席客座指揮。

Hrůša本季指揮了該院自2006年以來首度推出的全新製作──普契尼《托斯卡》，以及今年秋天將在此首度演出的楊納傑克《馬克普洛斯檔案》（Věc Makropulos）；而斯卡普奇則指揮了威爾第《西西里晚禱》（Les Vêpres Siciliennes）的復排演出，並採用了罕見演出的原始法文版本。Hrůša也將於五月指揮布瑞頓《彼得．格萊姆》（Peter Grimes）的復排。

「每一點細節都很重要」，Hrůša說，「幾乎是你在每一次排練中做出的每一個非語言的細微動作，累積起來，最終就會導向一段成功的職業生涯——如果你明白我的意思的話。我非常相信，這遠比在紙面上宣示那些聽起來極其華麗的願景來得重要得多。」

現年66歲的Pappano於2002至2024年間接替海汀克（Bernard Haitink）領導科芬園（Covent Garden），並以該歌劇院史上最年輕音樂總監之姿上任。目前他已轉任倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）音樂總監。

現年44歲的Hrůša出生於捷克城市布爾諾（Brno），後進入布拉格表演藝術學院。曾於2008至2015年間擔任布拉格愛樂（Prague Philharmonia）首席指揮，自 2016–17樂季出任德國班貝格交響樂團（Bamberg Symphony）首席指揮，並將於 2028–29樂季接替畢契科夫（Semyon Bychkov），出任捷克愛樂首席指揮。

他於2018年以指揮比才《卡門》首次登上皇家歌劇院舞台，未來每一樂季將指揮三齣製作。雖然他主要居住在倫敦，也在布拉格保有住處，但他的樂譜則存放於班貝格的一間書房中。

「我通常是以一種隱士般的方式去那裡，如果你允許我這麼說的話」，他表示，「獨自一人，沒有家人，只是全神貫注。」

52歲的Scappucci成長於羅馬，自聖西利西亞音樂學院（Conservatorio di Musica Santa Cecilia）畢業後，前往茱莉亞音樂學院深造。起初他以為自己會成為歌劇排練鋼琴師與練唱指導，在協助慕提（Riccardo Muti）之後，才轉而成為指揮，並於2017至2022年間擔任比利時瓦隆皇家歌劇院（Opéra Royal de Wallonie）音樂總監，亦成為首位登上米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）舞臺指揮的義大利女性。

2022年，Scappucci初至皇家歌劇院，指揮威爾第《阿提拉》（Attila），並獲聘為自1994–97年Daniele Gatti以降的第一位首席客座指揮，承諾每一樂季至少指揮一齣製作，有時甚至兩齣。他也將於2026與2027年擔任米蘭—杜林年度音樂節「MITO SettembreMusica」的藝術總監。

他這樣形容在皇家歌劇院的夥伴：「我非常喜歡和Jakub合作，因為他對未來有宏大的視野，他是一位傑出的音樂家，也是一個非常、非常溫暖的人。」

Scappucci時常回想起童年時期鋼琴老師Maria Borzatti的話：「記住，人生中來來去去的人很多，你會有轟轟烈烈的愛情與關係；男朋友可能會拋棄你，事情可能會成功，也可能不會成功，但音樂永遠不會拋棄你。那是一樣會永遠陪伴你的東西。」

Hrůša表示，他的目標之一是營造「一種美好的開放性，讓每個人都隨時準備好去嘗試任何令人感到刺激、像是發現新世界的事情」。

大型歌劇院往往像遠洋巨輪一樣，轉向緩慢，演出排程通常需提前五年規劃。演出場次、導演安排，以及與其他歌劇院的聯合製作，都是重要考量因素。

此外還有實際層面的考量。

「當然，歌劇院必須在財務方面無虞，因此我們必須確保那些最受歡迎、最被喜愛、總是能吸引一般觀眾的歌劇作品能夠定期上演」，Hrůša說。

Hrůša的選曲將包含捷克歌劇，Scappucci則會偏向美聲歌劇、威爾第與普契尼的作品。

德國指揮大師瑞霖辭世

曾多次到訪台灣的指揮名家瑞霖（Helmuth Rilling），2月11日以92歲高齡逝於德國溫布隆（Warmbronn）。這位生於斯圖加特的音樂家，以其對巴赫作品的詮釋與研究樹立了重要典範，也帶領過台北愛樂合唱團完成《馬太受難曲》、《約翰受難曲》全本演出。

新世代接棒 倫敦皇家歌劇院拓展劇目

匈牙利鋼琴名家瓦薩里辭世

匈牙利知名鋼琴家、指揮家瓦薩里．塔馬什（Tamás Vásáry）於2月5日深夜以92歲高齡辭世。瓦薩里1933 年 8 月 11 日生於匈牙利德布勒森（Debrecen）。他童年期間便經常舉行鋼琴音樂會——六歲就以演奏李斯特《第二號匈牙利狂想曲》破格考入德布勒森音樂院，八歲的莫札特紀念音樂會成為他第一場正式公開演出——是遠近馳名的神童。十歲起師從Ernő Dohnányi，十四歲即奪得音樂學院李斯特鋼琴大賽首獎。匈牙利藝術學院（MMA）指出，正是在這個時期，他也立下成為指揮家的志向。

史卡拉歌劇院2025年票房收入創新高

史卡拉歌劇院以亮眼成績結束2025，全年售票收入突破四千萬歐元，較2024年成長7.3%，創下新高。同時，史卡拉歌劇院博物館營收也達到刷新紀錄的340萬歐元。

大都會硬改舞臺設計 《卡門》製作團隊怒而撤名

在一場足以載入歌劇史冊的爭議中，大都會歌劇院（Metropolitan Opera）《卡門》的製作團隊，因舞臺設計大幅更動，而不願在節目單上列名。院方則計畫重新上演已退役的2009年舊版製作。這個由Carrie Cracknell導演的版本，於2023年12月31日首演。作為他在大都會執導的第一部製作，該版將故事背景從19世紀初的西班牙塞維利亞搬到了當代美國工業小鎮，Escamillo也不再是鬥牛士，而是一名牛仔競技明星。

讓孩子用自己的速度靠近音樂－MUZIKids早療兒童音樂活動參後感

MUZIKids於去年十二月進行了一場滿特別的活動，在台北醫學院醫療大樓的會議室，對象是一群正在接受早療的孩童與家長們，活動設計很簡單卻非常精準，由在音樂節中相當受到歡迎的「導聆姐姐」佳佳老師設計並主持，使用了老約翰史特勞斯知名的圓舞曲《拉黛斯基》，搭配道具把抽象的音樂變成可以抓住、可以傳遞、可以一起完成的任務。

