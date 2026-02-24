新世代接棒 倫敦皇家歌劇院拓展劇目

▲Jakub Hrůša（from jakubhrusa.com；photo: Charlie Clift）

在Antonio Pappano長達22年的音樂總監任期結束後，英國皇家歌劇院（Royal Opera House ）迎來新世代Jakub Hrůša接任此職；Speranza Scappucci則成為三十年來第一位首席客座指揮。

Hrůša本季指揮了該院自2006年以來首度推出的全新製作──普契尼《托斯卡》，以及今年秋天將在此首度演出的楊納傑克《馬克普洛斯檔案》（Věc Makropulos）；而斯卡普奇則指揮了威爾第《西西里晚禱》（Les Vêpres Siciliennes）的復排演出，並採用了罕見演出的原始法文版本。Hrůša也將於五月指揮布瑞頓《彼得．格萊姆》（Peter Grimes）的復排。

「每一點細節都很重要」，Hrůša說，「幾乎是你在每一次排練中做出的每一個非語言的細微動作，累積起來，最終就會導向一段成功的職業生涯——如果你明白我的意思的話。我非常相信，這遠比在紙面上宣示那些聽起來極其華麗的願景來得重要得多。」

現年66歲的Pappano於2002至2024年間接替海汀克（Bernard Haitink）領導科芬園（Covent Garden），並以該歌劇院史上最年輕音樂總監之姿上任。目前他已轉任倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）音樂總監。

現年44歲的Hrůša出生於捷克城市布爾諾（Brno），後進入布拉格表演藝術學院。曾於2008至2015年間擔任布拉格愛樂（Prague Philharmonia）首席指揮，自 2016–17樂季出任德國班貝格交響樂團（Bamberg Symphony）首席指揮，並將於 2028–29樂季接替畢契科夫（Semyon Bychkov），出任捷克愛樂首席指揮。

他於2018年以指揮比才《卡門》首次登上皇家歌劇院舞台，未來每一樂季將指揮三齣製作。雖然他主要居住在倫敦，也在布拉格保有住處，但他的樂譜則存放於班貝格的一間書房中。

「我通常是以一種隱士般的方式去那裡，如果你允許我這麼說的話」，他表示，「獨自一人，沒有家人，只是全神貫注。」

52歲的Scappucci成長於羅馬，自聖西利西亞音樂學院（Conservatorio di Musica Santa Cecilia）畢業後，前往茱莉亞音樂學院深造。起初他以為自己會成為歌劇排練鋼琴師與練唱指導，在協助慕提（Riccardo Muti）之後，才轉而成為指揮，並於2017至2022年間擔任比利時瓦隆皇家歌劇院（Opéra Royal de Wallonie）音樂總監，亦成為首位登上米蘭史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）舞臺指揮的義大利女性。

2022年，Scappucci初至皇家歌劇院，指揮威爾第《阿提拉》（Attila），並獲聘為自1994–97年Daniele Gatti以降的第一位首席客座指揮，承諾每一樂季至少指揮一齣製作，有時甚至兩齣。他也將於2026與2027年擔任米蘭—杜林年度音樂節「MITO SettembreMusica」的藝術總監。

他這樣形容在皇家歌劇院的夥伴：「我非常喜歡和Jakub合作，因為他對未來有宏大的視野，他是一位傑出的音樂家，也是一個非常、非常溫暖的人。」

Scappucci時常回想起童年時期鋼琴老師Maria Borzatti的話：「記住，人生中來來去去的人很多，你會有轟轟烈烈的愛情與關係；男朋友可能會拋棄你，事情可能會成功，也可能不會成功，但音樂永遠不會拋棄你。那是一樣會永遠陪伴你的東西。」

Hrůša表示，他的目標之一是營造「一種美好的開放性，讓每個人都隨時準備好去嘗試任何令人感到刺激、像是發現新世界的事情」。

大型歌劇院往往像遠洋巨輪一樣，轉向緩慢，演出排程通常需提前五年規劃。演出場次、導演安排，以及與其他歌劇院的聯合製作，都是重要考量因素。

此外還有實際層面的考量。

「當然，歌劇院必須在財務方面無虞，因此我們必須確保那些最受歡迎、最被喜愛、總是能吸引一般觀眾的歌劇作品能夠定期上演」，Hrůša說。

Hrůša的選曲將包含捷克歌劇，Scappucci則會偏向美聲歌劇、威爾第與普契尼的作品。

