德國指揮大師瑞霖辭世

曾多次到訪台灣的指揮名家瑞霖（Helmuth Rilling），2月11日以92歲高齡逝於德國溫布隆（Warmbronn）。

這位生於斯圖加特的音樂家，以其對巴赫作品的詮釋與研究樹立了重要典範，也帶領過台北愛樂合唱團完成《馬太受難曲》、《約翰受難曲》全本演出。

瑞霖建立的格欽根清唱團（Gächinger Kantorei）與斯圖加特巴赫學院管弦樂團（Bach-Collegium Stuttgart）名滿全球。他指揮這些團體演出巴赫作品，也詮釋布拉姆斯、威爾第與孟德爾頌等作曲家的音樂。1981 年，他更以將巴赫的音樂帶到全世界為宗旨，在斯圖加特創立了國際巴赫學院（Internationale Bachakademie Stuttgart），對巴赫音樂在國際間的傳播影響深遠。

他自1970年起陸續錄製巴赫清唱劇，最終於2000年完成巴赫全本清唱劇的第一分完整錄音。

瑞霖活躍於國際樂壇，並與以色列愛樂建立了特別深厚的友誼，是二次世界大戰後首位指揮該團的德國指揮家（1970）；1990 年，他在德國統一的國家典禮上指揮柏林愛樂樂團演出，直到85歲（2018）才告別舞台。

德國指揮大師瑞霖辭世

曾多次到訪台灣的指揮名家瑞霖（Helmuth Rilling），2月11日以92歲高齡逝於德國溫布隆（Warmbronn）。這位生於斯圖加特的音樂家，以其對巴赫作品的詮釋與研究樹立了重要典範，也帶領過台北愛樂合唱團完成《馬太受難曲》、《約翰受難曲》全本演出。

