史卡拉歌劇院2025年票房收入創新高

史卡拉歌劇院以亮眼成績結束2025，全年售票收入突破四千萬歐元，較2024年成長7.3%，創下新高。同時，史卡拉歌劇院博物館營收也達到刷新紀錄的340萬歐元。

史卡拉歌劇院負責人暨藝術總監Fortunato Ortombina表示：「自我上任之初便明確指出，我們的首要目標，是盡可能吸引更多米蘭市民走進劇院，同時也歡迎來自城市以外的觀眾。演出與博物館參觀人次呈現出強勁且穩定的數字，證明我們正走在正確的方向上。」他並補充，這項成功「源自劇院與城市之間深厚而緊密的連結」。

他接著說：「面對未來數年即將到來的重大挑戰，這些數字令人感到安心，不僅因為它們展現了史卡拉的財務穩健，也因為它們再次確認，這座城市對自己的劇院有多麼強烈的認同感。史卡拉愈是屬於米蘭，它就愈能屬於全世界；真正的國際地位，來自於不斷深化的在地根基。」

該院行銷與募款總監Francesca Agus則指出：「2025曆年的票房收入，創下劇院有史以來最高紀錄，這反映了平均超過90%的上座率——即便是在演出現代或當代曲目的情況下亦然，例如蕭斯塔科維契的《姆岑斯克郡的馬克白夫人》、席爾維婭．科拉桑蒂（Silvia Colasanti）的《安娜 A.》，以及弗朗切斯科．菲利代伊（Francesco Filidei）的《玫瑰的名字》。企業季票的訂戶數量也持續成長，而我們的「Gift La Scala」聖誕募款活動，需求幾乎是 2024 年的兩倍。」

史卡拉歌劇院博物館的表現同樣亮眼。博物館館長Donatella Brunazzi表示：「2025 年，博物館不僅延續，甚至超越了前幾年的正向趨勢，全年總參觀人次達 335262 人，較2024年增加41,645人，成長14%。這一方面得益於米蘭觀光產業所處的有利經濟環境，另一方面也來自於我們致力於多元化並提升文化內容的策略。」

