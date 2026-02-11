快訊

春哥侃陸／從太平年到學者和統建言 涉台政策風向變？

台積天價1,900元點火！台股蛇年封關開高漲逾200點 挑戰33,300新紀錄

高金素梅前辦公室主任張俊傑涉3案 北檢複訊2小時聲押禁見

史卡拉歌劇院2025年票房收入創新高

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

史卡拉歌劇院以亮眼成績結束2025，全年售票收入突破四千萬歐元，較2024年成長7.3%，創下新高。同時，史卡拉歌劇院博物館營收也達到刷新紀錄的340萬歐元。

史卡拉歌劇院負責人暨藝術總監Fortunato Ortombina表示：「自我上任之初便明確指出，我們的首要目標，是盡可能吸引更多米蘭市民走進劇院，同時也歡迎來自城市以外的觀眾。演出與博物館參觀人次呈現出強勁且穩定的數字，證明我們正走在正確的方向上。」他並補充，這項成功「源自劇院與城市之間深厚而緊密的連結」。

他接著說：「面對未來數年即將到來的重大挑戰，這些數字令人感到安心，不僅因為它們展現了史卡拉的財務穩健，也因為它們再次確認，這座城市對自己的劇院有多麼強烈的認同感。史卡拉愈是屬於米蘭，它就愈能屬於全世界；真正的國際地位，來自於不斷深化的在地根基。」

該院行銷與募款總監Francesca Agus則指出：「2025曆年的票房收入，創下劇院有史以來最高紀錄，這反映了平均超過90%的上座率——即便是在演出現代或當代曲目的情況下亦然，例如蕭斯塔科維契的《姆岑斯克郡的馬克白夫人》、席爾維婭．科拉桑蒂（Silvia Colasanti）的《安娜 A.》，以及弗朗切斯科．菲利代伊（Francesco Filidei）的《玫瑰的名字》。企業季票的訂戶數量也持續成長，而我們的「Gift La Scala」聖誕募款活動，需求幾乎是 2024 年的兩倍。」

史卡拉歌劇院博物館的表現同樣亮眼。博物館館長Donatella Brunazzi表示：「2025 年，博物館不僅延續，甚至超越了前幾年的正向趨勢，全年總參觀人次達 335262 人，較2024年增加41,645人，成長14%。這一方面得益於米蘭觀光產業所處的有利經濟環境，另一方面也來自於我們致力於多元化並提升文化內容的策略。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

米蘭冬奧獎牌緞帶太脆弱？ 選手一跳就「斷裂」…獎牌墜地

「最美J女郎」暌違8年現身！曾愷玹41歲凍齡太仙「美成這樣」

《鬼追蹤》網紅自導自演「假靈異」竟招來真邪靈強行訂閱

北京馬年文創 席捲各大博物館

相關新聞

匈牙利鋼琴名家瓦薩里辭世

匈牙利知名鋼琴家、指揮家瓦薩里．塔馬什（Tamás Vásáry）於2月5日深夜以92歲高齡辭世。瓦薩里1933 年 8 月 11 日生於匈牙利德布勒森（Debrecen）。他童年期間便經常舉行鋼琴音樂會——六歲就以演奏李斯特《第二號匈牙利狂想曲》破格考入德布勒森音樂院，八歲的莫札特紀念音樂會成為他第一場正式公開演出——是遠近馳名的神童。十歲起師從Ernő Dohnányi，十四歲即奪得音樂學院李斯特鋼琴大賽首獎。匈牙利藝術學院（MMA）指出，正是在這個時期，他也立下成為指揮家的志向。

史卡拉歌劇院2025年票房收入創新高

史卡拉歌劇院以亮眼成績結束2025，全年售票收入突破四千萬歐元，較2024年成長7.3%，創下新高。同時，史卡拉歌劇院博物館營收也達到刷新紀錄的340萬歐元。

大都會硬改舞臺設計 《卡門》製作團隊怒而撤名

在一場足以載入歌劇史冊的爭議中，大都會歌劇院（Metropolitan Opera）《卡門》的製作團隊，因舞臺設計大幅更動，而不願在節目單上列名。院方則計畫重新上演已退役的2009年舊版製作。這個由Carrie Cracknell導演的版本，於2023年12月31日首演。作為他在大都會執導的第一部製作，該版將故事背景從19世紀初的西班牙塞維利亞搬到了當代美國工業小鎮，Escamillo也不再是鬥牛士，而是一名牛仔競技明星。

讓孩子用自己的速度靠近音樂－MUZIKids早療兒童音樂活動參後感

MUZIKids於去年十二月進行了一場滿特別的活動，在台北醫學院醫療大樓的會議室，對象是一群正在接受早療的孩童與家長們，活動設計很簡單卻非常精準，由在音樂節中相當受到歡迎的「導聆姐姐」佳佳老師設計並主持，使用了老約翰史特勞斯知名的圓舞曲《拉黛斯基》，搭配道具把抽象的音樂變成可以抓住、可以傳遞、可以一起完成的任務。

范．克萊本指揮大賽 將於2028年首度登場

范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition ）主辦單位宣布，將於2028年在休士頓舉辦首屆克萊本國際指揮大賽，並由領導過多個重要樂團，又指揮這兩屆鋼琴大賽決賽的艾索普（Marin Alsop）擔任評審團主席。

與馬友友共同競爭葛萊美獎！台灣鋼琴家陳涵「最佳古典器樂獨奏」入圍創新猷

即將於2月1日公布的美國葛萊美獎得獎名單，本屆獎項驚喜地有台灣參賽者入圍，而且並非過往常見的最佳唱片裝禎獎項，而是在古典樂類別的「最佳古典器樂獨奏」：鋼琴家陳涵與指揮約翰．吉特（John Jeter）以普萊斯（Florence Price）的單樂章鋼琴協奏曲演奏入圍，競爭對手將有大提琴家馬友友、鋼琴家王羽佳與指揮尼爾森斯等知名音樂家，也讓本次的入圍更顯不容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。