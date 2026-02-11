匈牙利鋼琴名家瓦薩里辭世

▲（photo from papageno.hu）

匈牙利知名鋼琴家、指揮家瓦薩里．塔馬什（Tamás Vásáry）於2月5日深夜以92歲高齡辭世。

瓦薩里1933 年 8 月 11 日生於匈牙利德布勒森（Debrecen）。他童年期間便經常舉行鋼琴音樂會——六歲就以演奏李斯特《第二號匈牙利狂想曲》破格考入德布勒森音樂院，八歲的莫札特紀念音樂會成為他第一場正式公開演出——是遠近馳名的神童。十歲起師從Ernő Dohnányi，十四歲即奪得音樂學院李斯特鋼琴大賽首獎。匈牙利藝術學院（MMA）指出，正是在這個時期，他也立下成為指揮家的志向。

1953年，瓦薩里自李斯特．費倫茨音樂學院鋼琴系取得藝術家文憑，師承József Gát與Lajos Hernádi。高大宜在他的一生中扮演了決定性角色——尤其是在其父母遭政權強制遷移之後，全賴高大宜與音樂學院院長Ede Zathureczky成功為這位年輕的音樂天才爭取到豁免，憑藉高大宜的支持，他才得以繼續學業，並在Muzsika音樂會經紀公司任職。

瓦薩里的國際職涯始於列寧格勒與莫斯科，並在 1950 年代在華沙、巴黎、布魯塞爾與里約熱內盧的多項國際比賽中取得傑出成績。

其中，布魯塞爾的成功具有特殊意義：1956年底，其父遭卡達爾政權（ Kádár regime）囚禁，這位年輕鋼琴家親自向比利時伊莉莎白女王請求協助，爭取父親獲釋。其父最終重獲自由，瓦薩里繼而選擇與父母共赴命運、離開祖國。

他先後落腳比利時與瑞士。1958年，其李斯特錄音專輯在英國獲提名「年度最佳唱片」。1960 年於倫敦首演，1962年登上紐約卡內基音樂廳。流亡期間，他平均每年舉行約百場音樂會，演出地點遍及全球最重要的音樂中心。與DG合作錄製的多張唱片，使他享譽國際並不斷獲得演出邀約；其後亦於 Chandos、Collins等唱片公司留下錄音。

他是全球頂級音樂節的常客，在薩爾斯堡音樂節、愛丁堡藝術節、柏林藝術節、逍遙音樂節、荷蘭音樂節以及布達佩斯春季音樂節，都能見到他的身影。

他的指揮生涯始於1970年，當時於蒙特勒音樂節指揮李斯特室內樂團。隨後領導多個樂團，先後擔任Northern Sinfonia與Bournemouth Sinfonietta的音樂總監。他曾指揮世界最負盛名的樂團，從紐約愛樂到柏林愛樂皆在其列，並以指揮身分留下多項錄音。

1972年，他首次重返匈牙利，不久即於音樂學院開設大師班。他在匈牙利廣播交響樂團找到了長期的「專業歸屬」，先任指揮，後升任總音樂總監。其指揮曲目涵蓋Zsolt Durkó、Sándor Balassa、Sándor Szokolay等匈牙利當代作曲家的音樂，亦包括貝多芬交響曲全集，以及在瑪格麗特島露天舞台演出的葛利格作品。他與樂團錄製了多張貝多芬與莫札特專輯。

2013年，他創立「瓦薩里獎學金」；2017年成立「Gyermekhíd（兒童之橋）基金會」，透過個別導師制度，協助安置機構中的兒童融入社會。他亦擔任匈牙利人才培育大使。

瓦薩里一生榮獲多項殊榮，包括：李斯特．費倫茨獎（Liszt Ferenc Prize，1951）、伊莉莎白女王國際大賽獎（Queen Elisabeth Competition Prize，1956）、巴赫—帕德雷夫斯基獎章（Bach-Paderewski Medal，1960）、科蘇特獎（ Kossuth Prize，1998）、科爾切伊．費倫茨千禧年獎（Ferenc Kölcsey Millennium Prize，2001）。2001 年，他獲頒法國最高藝術榮譽藝術與文學騎士勳章；其後又獲巴爾托克—帕斯托里獎（ Bartók-Pásztory Prize，2009）與「國家藝術家」稱號（2014）。2015年，他再次出任匈牙利廣播音樂團音樂總監。2017年，擔任維斯普雷姆申辦2023年歐洲文化之都計畫的大使，並於同年獲授匈牙利聖史帝芬勳章（Order of Saint Stephen）。2020年，獲頒多赫南伊．艾爾諾獎（Ernő Dohnányi Prize）。2023年9月，在其九十歲誕辰之際，音樂學院為他舉行慶祝音樂會。2024年，出版致敬專書《九十之後……向瓦薩里．塔馬什致敬》，同年並獲巴爾托克廣播電台年度終身成就獎。

