讓孩子用自己的速度靠近音樂－MUZIKids早療兒童音樂活動參後感

文/MUZIK

MUZIKids於去年十二月進行了一場滿特別的活動，在台北醫學院醫療大樓的會議室，對象是一群正在接受早療的孩童與家長們，活動設計很簡單卻非常精準，由在音樂節中相當受到歡迎的「導聆姐姐」佳佳老師設計並主持，使用了老約翰史特勞斯知名的圓舞曲《拉黛斯基》，搭配道具把抽象的音樂變成可以抓住、可以傳遞、可以一起完成的任務。當節拍一落下，小朋友和家長就有了共同的焦點：拍、丟、接、揮動、停住，再跟著音樂重新開始。你會看到有些孩子在語言和動作上可能需要更多時間，但他們對聲音的轉折、節奏的停頓、強弱的變化等，卻出奇地敏銳。有的孩子在前幾分鐘還顯得拘謹，後來卻能在某個重拍來臨前先抬起手；有的孩子不太看人，但當音樂進入段落變化時，眼神會突然亮起來，像是聽見了一個只有他懂的提示。

這讓我想到，我們常以為參與音樂需要一套標準能力：坐得住、聽得懂、跟得上、表達得出來。但早療家庭每天面對的，是另一種現實：孩子的身體或心理先天有些限制，世界對他們來說常常太快、太吵、太複雜。於是很多音樂活動，並不是他們不想參加，而是門檻太高、節奏太急、規則太硬，最後只能錯過。但只要方式對了，音樂並不挑人；音樂會先伸出手，讓孩子用自己的速度靠近。

同樣也能被音樂接住的，還有家長與醫療人員。長期照護的壓力不是一句「辛苦了」就能消化的，它像一條被拉扯的橡皮筋，綁在時間、睡眠、情緒和關係上。家長所需要的放鬆，往往不是大張旗鼓的休息，而是一個可以喘息的片刻。在那天，我看到他們跟孩子一起完成一個簡單的節奏、一段同步的呼吸，或許在那個瞬間，家長和照護人員的心思能夠暫時遠離擔憂和不捨。

我一直相信，音樂最迷人的地方，不在於它多麼高深，而在於它常常是最好的陪伴者。對早療孩子而言，音樂像一座安全的橋：不要求完美、不催促抵達，只邀請你加入；對家長與照護者而言，音樂則像一盞燈：不必解決所有問題，但能讓人看見自己仍然有感受、仍然能被安慰。

那天結束後，我心裡冒出更清晰的期許：MUZIKids未來想做的，不只是一次活動，而是一系列真正為這些需求所量身打造的演出與互動，讓孩子可以用自己的身體與感官進入音樂，讓家長與醫療人員也能在其中被照顧。希望有一天，更多人會因為這樣的設計，放心地走進音樂的世界，也希望我們能持續把音樂帶到需要它的地方，讓更多人能有機會體會音樂的力量與美好。

