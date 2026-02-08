大都會硬改舞臺設計 《卡門》製作團隊怒而撤名

▲（© Nina Wurtzel | Met Opera）

在一場足以載入歌劇史冊的爭議中，大都會歌劇院（Metropolitan Opera）《卡門》的製作團隊，因舞臺設計大幅更動，而不願在節目單上列名。院方則計畫重新上演已退役的2009年舊版製作。

這個由Carrie Cracknell導演的版本，於2023年12月31日首演。作為他在大都會執導的第一部製作，該版將故事背景從19世紀初的西班牙塞維利亞搬到了當代美國工業小鎮，Escamillo也不再是鬥牛士，而是一名牛仔競技明星。

首演時，Escamillo開著紅色捷豹敞篷車入場，配合著名的《鬥牛士之歌》開始駛過舞台；他的隨從則乘坐三輛皮卡車，所有車輛都透過電腦控制的滑軌運行。

在更動過設定的舞臺上，捷豹和兩輛皮卡被取消，Escamillo只攜隨從步行進場，其中一些人推著摩托車。原版舞臺的車輛中，只有一部皮卡留下，但始終保持靜止。

「我們氣炸了」，舞臺設計Michael Levine說：「我不想把名字掛上去，因為這已經不是原本的藝術意圖……我從未見過有人能把基本概念改成這樣。」

Levine表示，大都會的製作副總經理去年秋天通知他改動，時間恰好在10月28日首演前：「John Sellars打電話給我說：『我們財務狀況糟透了，必須削減開支，我們要取消皮卡自動化』。」

Levine和Cracknell嘗試提出替代方案，例如把車輛放在舞臺轉盤上，但院方根本不願談判。Levine表示，他的合約明確規定，首演後不得改動，他因此撤下名字。大都會隨後給其他製作團隊成員一天時間決定是否跟進。

Cracknell、Tom Scutt（服裝）、Guy Hoare（燈光）、rocafilm/Roland Horvath（投影）以及 Ann Yee（編舞）接著也要求撤名。最後，節目單上除了首席指揮與合唱指導，唯一列出的名字只剩復排舞臺導演Melanie Bacaling，之後跟著幾寸白色空白。

而這名單甚至還是錯的——院方後來表示，一月份節目單誤植了復排導演，司其職者應為Sara Erde。

「這真的是經濟考量」，大都會行政總監Peter Gelb說：「這個版本的運作成本極高，而且效果並不特別。我們決定砍掉它。」

Gelb表示，這次修改節省了超過30萬美元。

週二，Gelb宣布將284名行政人員裁員22人，暫時薪資削減4-15%，下一季歌劇演出減少1 -17部。這些措施預計今年度可節省1500萬美元，2026–27年節省2500萬美元。

Cracknell的版本演出至1月23日，共持續兩個季度、 30 場演出。

一位熟悉大都會規劃的人士匿名表示，公司計畫在未來某年重新上演Richard Eyre的版本。該版本首演於2009年12月31日，在六個季度共演出 79 場，直至2019年退役。

45歲的Cracknell曾憑藉《Seawall/A Life》獲東尼奬提名，並因貝爾格的《Wozzeck》於英國國家歌劇院獲奧利佛獎提名。

65歲的Levine設計過大都會多部製作的舞臺，包括備受讚譽的《尤金．奧涅金》（Robert Carsen導演）與《蝴蝶夫人》（Anthony Minghella導演）。

大都會表示，先前從未有退役版本回歸的案例。

最接近的爭議發生於Graham Vick執導的《吟遊詩人》，2000 年首演時在戲劇性時刻傳出笑聲與嘘聲，第三場演出即重新排演。Vick及其製作團隊在2002–03年復排時撤名，該版本兩季共演出28場，2009年被 David McVicar 版本取代。

Levine預計下季回到大都會，參與Claus Guth導演的《耶奴法》（Jenůfa），該版本曾在倫敦皇家歌劇院與芝加哥歌劇院上演。

Levine坦言：「現在當然，我不再信任大都會了」

Gelb希望修復關係：「我認為Michael是世界上最偉大的設計師之一，我們很自豪曾在舞臺上呈現他的許多傑出設計。」

