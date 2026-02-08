快訊

一封Email讓AI助理變內鬼！實測新型AI資安漏洞 重要資料都外洩

日本眾議院選舉今登場！高市早苗賭上首相大位 選戰變數一次看

「世紀血案」風暴燒更大！疑電影劇本流出「影射史明是兇手」

大都會硬改舞臺設計 《卡門》製作團隊怒而撤名

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

▲（© Nina Wurtzel | Met Opera）

文/MUZIK

在一場足以載入歌劇史冊的爭議中，大都會歌劇院（Metropolitan Opera）《卡門》的製作團隊，因舞臺設計大幅更動，而不願在節目單上列名。院方則計畫重新上演已退役的2009年舊版製作。

這個由Carrie Cracknell導演的版本，於2023年12月31日首演。作為他在大都會執導的第一部製作，該版將故事背景從19世紀初的西班牙塞維利亞搬到了當代美國工業小鎮，Escamillo也不再是鬥牛士，而是一名牛仔競技明星。

首演時，Escamillo開著紅色捷豹敞篷車入場，配合著名的《鬥牛士之歌》開始駛過舞台；他的隨從則乘坐三輛皮卡車，所有車輛都透過電腦控制的滑軌運行。

在更動過設定的舞臺上，捷豹和兩輛皮卡被取消，Escamillo只攜隨從步行進場，其中一些人推著摩托車。原版舞臺的車輛中，只有一部皮卡留下，但始終保持靜止。

「我們氣炸了」，舞臺設計Michael Levine說：「我不想把名字掛上去，因為這已經不是原本的藝術意圖……我從未見過有人能把基本概念改成這樣。」

Levine表示，大都會的製作副總經理去年秋天通知他改動，時間恰好在10月28日首演前：「John Sellars打電話給我說：『我們財務狀況糟透了，必須削減開支，我們要取消皮卡自動化』。」

Levine和Cracknell嘗試提出替代方案，例如把車輛放在舞臺轉盤上，但院方根本不願談判。Levine表示，他的合約明確規定，首演後不得改動，他因此撤下名字。大都會隨後給其他製作團隊成員一天時間決定是否跟進。

Cracknell、Tom Scutt（服裝）、Guy Hoare（燈光）、rocafilm/Roland Horvath（投影）以及 Ann Yee（編舞）接著也要求撤名。最後，節目單上除了首席指揮與合唱指導，唯一列出的名字只剩復排舞臺導演Melanie Bacaling，之後跟著幾寸白色空白。

而這名單甚至還是錯的——院方後來表示，一月份節目單誤植了復排導演，司其職者應為Sara Erde。

「這真的是經濟考量」，大都會行政總監Peter Gelb說：「這個版本的運作成本極高，而且效果並不特別。我們決定砍掉它。」

Gelb表示，這次修改節省了超過30萬美元。

週二，Gelb宣布將284名行政人員裁員22人，暫時薪資削減4-15%，下一季歌劇演出減少1 -17部。這些措施預計今年度可節省1500萬美元，2026–27年節省2500萬美元。

Cracknell的版本演出至1月23日，共持續兩個季度、 30 場演出。

一位熟悉大都會規劃的人士匿名表示，公司計畫在未來某年重新上演Richard Eyre的版本。該版本首演於2009年12月31日，在六個季度共演出 79 場，直至2019年退役。

45歲的Cracknell曾憑藉《Seawall/A Life》獲東尼奬提名，並因貝爾格的《Wozzeck》於英國國家歌劇院獲奧利佛獎提名。

65歲的Levine設計過大都會多部製作的舞臺，包括備受讚譽的《尤金．奧涅金》（Robert Carsen導演）與《蝴蝶夫人》（Anthony Minghella導演）。

大都會表示，先前從未有退役版本回歸的案例。

最接近的爭議發生於Graham Vick執導的《吟遊詩人》，2000 年首演時在戲劇性時刻傳出笑聲與嘘聲，第三場演出即重新排演。Vick及其製作團隊在2002–03年復排時撤名，該版本兩季共演出28場，2009年被 David McVicar 版本取代。

Levine預計下季回到大都會，參與Claus Guth導演的《耶奴法》（Jenůfa），該版本曾在倫敦皇家歌劇院與芝加哥歌劇院上演。

Levine坦言：「現在當然，我不再信任大都會了」

Gelb希望修復關係：「我認為Michael是世界上最偉大的設計師之一，我們很自豪曾在舞臺上呈現他的許多傑出設計。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

MUZIK閱聽古典樂

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

金馬影帝張震父愛後座力席捲社群　化身「女兒傻瓜」寵女無極限

「陽光女子合唱團」何曼希首挑大樑　李伯恩導演處女作狂加笑料

《天馬茶房》228經典重映 1947年林強x蕭淑慎動人亂世情

何百芮再見了！郭書瑤回憶失戀低潮：幽默是最好的陪伴

相關新聞

大都會硬改舞臺設計 《卡門》製作團隊怒而撤名

在一場足以載入歌劇史冊的爭議中，大都會歌劇院（Metropolitan Opera）《卡門》的製作團隊，因舞臺設計大幅更動，而不願在節目單上列名。院方則計畫重新上演已退役的2009年舊版製作。這個由Carrie Cracknell導演的版本，於2023年12月31日首演。作為他在大都會執導的第一部製作，該版將故事背景從19世紀初的西班牙塞維利亞搬到了當代美國工業小鎮，Escamillo也不再是鬥牛士，而是一名牛仔競技明星。

讓孩子用自己的速度靠近音樂－MUZIKids早療兒童音樂活動參後感

MUZIKids於去年十二月進行了一場滿特別的活動，在台北醫學院醫療大樓的會議室，對象是一群正在接受早療的孩童與家長們，活動設計很簡單卻非常精準，由在音樂節中相當受到歡迎的「導聆姐姐」佳佳老師設計並主持，使用了老約翰史特勞斯知名的圓舞曲《拉黛斯基》，搭配道具把抽象的音樂變成可以抓住、可以傳遞、可以一起完成的任務。

范．克萊本指揮大賽 將於2028年首度登場

范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition ）主辦單位宣布，將於2028年在休士頓舉辦首屆克萊本國際指揮大賽，並由領導過多個重要樂團，又指揮這兩屆鋼琴大賽決賽的艾索普（Marin Alsop）擔任評審團主席。

與馬友友共同競爭葛萊美獎！台灣鋼琴家陳涵「最佳古典器樂獨奏」入圍創新猷

即將於2月1日公布的美國葛萊美獎得獎名單，本屆獎項驚喜地有台灣參賽者入圍，而且並非過往常見的最佳唱片裝禎獎項，而是在古典樂類別的「最佳古典器樂獨奏」：鋼琴家陳涵與指揮約翰．吉特（John Jeter）以普萊斯（Florence Price）的單樂章鋼琴協奏曲演奏入圍，競爭對手將有大提琴家馬友友、鋼琴家王羽佳與指揮尼爾森斯等知名音樂家，也讓本次的入圍更顯不容易。

堅持於音樂廳演出！羅大佑《四季戀紅交響宴》音樂會3月開跑 全新定義華語流行音樂

縱橫樂壇數十載、永遠的殿堂級音樂人羅大佑，在音樂的路上不斷求新求變，近年重新省視自身歌曲與華語經典，潛心勤練古典樂鋼琴彈奏與嘗試全新音樂編寫，開拓華語流行音樂的可能性！在經歷多次音樂改編實驗後，2026年羅大佑以親筆譜寫的7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲，並且與他一手成立、綜合搖滾、古典與國樂領域的「春龍交響樂團」同台共演，成就獨一無二的《四季戀紅交響宴音樂會》，巡迴首站獻給台灣觀眾！更特別的是，為了維持樂器原聲的音色與質地，羅大佑堅持要在傳統音樂場地演出，因此特別安排3月7至8日於台中國家歌劇院大劇院，以及4月3日至4日於高雄衛武營音樂廳開啟台灣巡迴，日後更預計造訪美國洛杉磯與舊金山等地，4月18日更會成為首位於紐約卡內基音樂廳舉辦個人音樂會的華語流行音樂家，在這個古典音樂聖地上，展現華語流行音樂的全新定義！

長榮交響樂團聘請旅德小提琴家張庭碩擔任樂團首席

長榮交響樂團今（16）日宣布，將自今（2026）年度起延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席一職。首位請到旅德小提琴家張庭碩。他畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院，師事德國巴伐利亞廣播交響樂團前首席Prof. Andreas Röhn，並以滿分優異成績取得碩士及最高演奏文憑（Konzertexamen）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。